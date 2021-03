Nuevo hecho sicarial en la localidad de Kennedy

Un joven de 27 años de edad fue asesinado en las últimas horas en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima iba caminando por una calle de este sector cuando fue abordado por hombres armados.

Los hechos ocurrieron más exactamente en el barrio Villas de las Torres, y se suma a los recientes homicidios que han impactado a la ciudadanía bogotana y que han generado que las autoridades intensifiquen sus labores de registro y control.



(Además: ‘Todavía sueño que Miguel me persigue, que me quiere hacer daño’)



Por ahora, no se ha podido establecer la identidad del occiso, ya que no contaba con documentos, mientras que funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

La víctima alcanzó a ser trasladada de urgencia en el hospital de Kennedy, pero por la gravedad de las heridas falleció en este lugar. Las autoridades están investigando los motivos y responsables de este nuevo hecho de violencia.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET