‘Tenemos que acercar mucho más a la ciudadanía’

Felipe Bogotá, economista y especialista en demografía, con 10 años de experiencia en temas de pobreza, ciudades, emprendimiento social, gerencia de organizaciones, liderazgo e investigación en materia de desarrollo, asumió la dirección del programa Bogotá Cómo Vamos.



Entre sus principales apuestas están la generación de alianzas con actores, integrar el desarrollo urbano sostenible en los productos del programa y continuar posicionándolo como referente ciudadano de seguimiento y evaluación de la gestión pública.

¿Quién es Felipe Bogotá?

Soy economista y apasionado desde muy joven por los temas sociales, por trabajar por una mejor sociedad, haciendo voluntariados, proyectos sociales y con la fortuna de trabajar muy de cerca con la pobreza, con poblaciones vulnerables en Bogotá y diferentes ciudades de Colombia. Entonces me gusta llamarme servidor social, estar ayudando a mejorar la sociedad.



¿Cómo puede Bogotá Cómo Vamos advertir los escenarios que se nos vienen tras la pandemia?

Durante esta época he reflexionado que si bien hay un tema sanitario de por medio, lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de crisis estructurales y de raíces profundas en nuestra ciudad, como la desigualdad, la exclusión, la segregación territorial o la falta de planificación urbana. Todo esto se ha exacerbado con la crisis, y las consecuencias se ven en la salud, la economía y el ámbito social. La perspectiva es no dejar de lado que si bien la pandemia ha afectado mucho, nosotros ya teníamos un problema de configuración de una ciudad que tiene como reto ser más inclusiva y sostenible.



¿Qué sabía de Bogotá Cómo Vamos?

Que es un ejercicio independiente, que trabajaba para evaluar y mejorar la gestión pública, la transparencia a través de la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y que se acerca a la ciudadanía.

¿Cuáles van a ser las prioridades del programa tras 20 años de existencia?

La primera es el desarrollo urbano sostenible. Cuando hablo de sostenible me refiero a inclusión, hablo de temas sociales, de la amigabilidad con el medio ambiente, hablo de la productividad, de desigualdad. Colombia es un país muy desigual y Bogotá también tiene ese tipo de problemas. Lo segundo es acercar mucho más a la ciudadanía. Podemos ser un facilitador, un integrador de muchas voces. Cada vez hay más colectivos ciudadanos, hay más iniciativas de la sociedad civil, de personas individuales hasta grupales, y nosotros podemos ser un articulador de toda esta ciudadanía con los gobiernos. Esto es algo que además está pasando en el mundo también, y nosotros podemos hacer ese lazo de manera estratégica, para que los tomadores de decisiones tengan en cuenta la ciudadanía.

¿Qué viene para el programa?

Por lo pronto, nuestro informe anual de calidad de vida (que se presenta hoy), que este año está permeado por una crisis sin precedentes. Estamos por lanzar este informe y todo un análisis de cómo la pandemia ha afectado la calidad de vida en la capital. Vamos a ver cómo estaba la ciudad antes y cómo está ahora. Luego se viene toda una renovación del programa Bogotá Cómo Vamos. Hablaremos más de desarrollo urbano sostenible, de innovación, de datos. Trabajamos en una nueva plataforma. Fortaleceremos un ecosistema de actores académicos, privados, públicos y de medios que comiencen a posicionar al Cómo Vamos de una manera más ágil y dinámica.



Una característica de Bogotá Cómo Vamos ha sido su independencia...

Que la vamos a seguir defendiendo con posiciones y posturas claras sobre lo que vemos de la ciudad. Basándonos en investigaciones y en información rigurosa, técnica y académica. Hay que hablar desde la información, desde lo que nosotros estamos observando y analizando. Puede llegar a pasar que alguna persona, algún gobernante o político no lo comparta, pero nuestro respaldo siempre va a ser que es con base en información y análisis. En los debates no todos tienen que estar de acuerdo.

Hoy, informe de calidad de vida

Hoy será el lanzamiento del informe de calidad de vida de Bogotá Cómo Vamos. Desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., expertos y panelistas analizarán los resultados de la ciudad a 2019 y el impacto generado por el covid-19 en el entorno económico, salud pública, educación, entre otros. Estarán como invitados los secretarios del despacho y se contará con la participación especial de Elkin Velásquez, director de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe.



El evento será transmitido por el canal de YouTube de EL TIEMPO.

