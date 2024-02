Nuevo caso de valiente conductor de Transmilenio que enfrenta a colados

Si bien es cierto, durante los últimos años Bogotá ha sufrido grandes dolores de cabeza con aquellas personas que evaden el pago del transporte público, ocasionándole millones de perdidas a TransMilenio, empresa que dio a conocer en 2023 los más de 2,9 millones de pesos que ha perdido ante esta situación, según reportó la empresa en noviembre del año pasado.



Las de cenas de casos de colados, han ocasionado que la empresa constantemente tome medidas para que esto no siga sucediendo; sin embargo, los capitalinos hallan la forma de colarse.



De hecho, este 6 de febrero se conoció un nuevo caso, por medio de dos videos publicados en redes sociales, en el que dos personas evadieron el pasaje de un bus del SITP, hecho que fue grabado por el mismo conductor del articulado.



En un primer video, se puede observar como el conductor confronta a la pareja que no quiso pagar el pasaje. "Se roban el pasaje, se roban el pasaje y toca abrirles donde ellos quieren", es lo primero que se puede escuchar en uno de los videos.



Pero eso no es todo, dado que el hombre y la mujer se ponen bravos a causa del que el señor conductor no les abre la puerta para poder bajarse: "Allí en el caí los bajo, tranquilos. Allí en el caí se bajan", les contesta el conductor.



En un segundo video, la mujer, quien está enfurecida, le pide a gritos al conductor que le "abra la puerta".



Adicionalmente, tras las palabras del conductor: "Que me va a hacer qué" evidencia que, presuntamente, el hombre fue amenazado por la pareja.

Alcalde @CarlosFGalan, a este conductor de @TransMilenio que confronta a colados en el bus y los pone en evidencia mediante sanción social hay que darle un reconocimiento. Necesitamos más operadores así que les duela cuando roben al sistema. @Maferoc pic.twitter.com/2s3mrNMeMh — Juan Camilo (@JuanCamilo) February 6, 2024

La "valentía del conductor", como muchos caracterizan la acción del hombre, fue agradecida, aplaudida y difundida por varias personas en redes sociales.



"Héroes sin capa, están haciendo más por la ciudad que muchos", "Hagamos famoso a este valiente conductor", “Perfecto”, son algunas palabras que se pueden leer.



También, su actitud fue reconocida por el senador Miguel Uribe Turbay, quien expresó, por medio de su cuenta de X, "Este conductor de SITP es un héroe. ¡Qué ejemplo!".



Finalmente, algunos internautas solicitaron al alcalde Carlos Fernando Galán reconocer la reacción del conductor. "Alcalde, apóyese en el sector privado, en la ciudadanía, para cuidar, proteger, premiar y defender a estos valientes del sistema".

