"Un hombre que no conozco, empezó a acercarse mucho, yo trataba de cambiar de puerta para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en el que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de TransMilenio", le contó una abogada, víctima de acoso sexual a City Tv.



(Le puede interesar: Alcaldía estudia regular las bicicletas hechizas)

Según se conoció la víctima, intentó pedir ayuda al conductor quien solo le dijo que para qué si no iba a pasar nada.



En medio de la incómoda situación, Geraldine Peña, abogada de profesión, decidió bajarse en la estación San Martín, y pidió apoyo a una bachiller que se encontraba en el lugar, para que bajaran al acosador, pero el sujeto las intimidó a las dos.



"El hombre con un descaro total, mirándonos a los ojos a la bachiller y a mí, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Yo le dije, pues me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación de TransMilenio. Con todo el descaro, el señor dijo: yo me masturbo donde quiera y cuando quiera", dijo Peña.



(No deje de leer: Domiciliario denuncia que lo atacaron con machete al confundirlo con ladrón)

Además, la abogada acosada aseguró que la bachiller que la auxilio como pudo, pidió refuerzos pero que nadie la ayudó, por lo que le tocó a la víctima llamar a la línea de 123 a pedir apoyo para la policía porque ella empezó a temer por la seguridad de ella.



"Cuando llega la policía lo requisan, le quitan una bolsa de marihuana y lo dejan ir. Simplemente le piden el número de cédula, no el documento, él da un número falso y se va. Siendo que a mí me tocó esperar una hora para poder hacer el denuncio, pero no pude hacer nada porque no hay a quién denunciar", contó Peña.



Al respecto, TransMilenio se pronunció y dijo que "Tan pronto se recibió el reporte se inició la revisión detalle a detalle, gracias a la valiosa información de la colaboradora, que por más de 20 minutos narró al nuevo equipo de atención psicosocial de forma detallada el lamentable hecho".



Por ahora, el hecho es materia de investigación y no se tiene conocimiento del paradero del presunto acosador.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com