Nuevo atracó se registró a plena luz del día en el barrio Buenos Aires, San Cristóbal

La inseguridad en Bogotá cada vez es más preocupante, pues este 23 de febrero se conoció un nuevo caso de hurto en el barrio Buenos Aires, ubicado en la localidad de San Cristóbal.



En videos de cámaras de seguridad de la zona, se puede ver como un hombre es víctima de robo al ser interceptado y agredido por dos hombres a plena luz del día.



En las grabaciones se observa a la víctima caminando tranquilamente por las calles del sector hasta que, de un momento a otro, es acorralado por dos sujetos, quienes, aparentemente, lo venían siguiendo, después de salir "de un banco, donde retiró una suma de dinero", según Blu Radio, medio que obtuvo el video.



El hurto duró más de un minuto, tiempo suficiente para que los sujetos, quienes se encontraban fuertemente armados, requisaran violentamente a la víctima hasta encontrar el dinero.



Durante el ataque, se aprecia el nivel de forcejeo que impone el hombre para evitar ser robado; no obstante, su fuerza no fue suficiente, ya que uno de los delincuentes lo golpea y lo tumba al piso.



Adicionalmente, en los videos se puede ver el momento en el que llega un motociclista, quien aparentemente era cómplice, para percatarse de no ser sorprendidos por las autoridades, mientras los dueños de lo ajeno hacen de las suyas con el hombre.



Tras el hurto, los sujetos hablan entre ellos y toman la decisión de dispersarse: uno de los implicados se monta en la motocicleta y el otro sale corriendo.



En las grabaciones se ve como la víctima queda desorientada y se va en dirección en la que huyeron los delincuentes.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

