Sobre las 3:50 de la tarde del pasado 26 de enero sonó el teléfono del CAI de Teusaquillo; detrás de la bocina, una voz anónima alertó sobre la presencia de un paquete extraño que había sido abandonado a un costado del río, justo en la Diagonal 42A con carrera 22, en pleno sector de La Soledad.



En una bolsa de lona a la orilla del río Arzobispo, en medio de la localidad de Teusaquillo, se encontraban el tronco y una pierna de una persona. Encendidas las alarmas, una patrulla de la Policía se acercó a la zona para verificar la denuncia.



En efecto, allí se encontraba el misterioso hallazgo. A las 4:40 p. m., el grupo de investigadores acordonó el lugar y empezó las labores de verificación. Como se había pronosticado, en la bolsa había partes de un cuerpo humano empacadas. Solamente se encontraron una extremidad y el tronco.



Los investigadores del CTI y Criminalística que atendieron el llamado ahora buscan pistas de los restos, que al parecer pertenecen a un hombre de aproximadamente 36 años que pudo haber sido asesinado hace más de cinco días.



Poco se sabe sobre la identidad de la víctima; sin embargo, el crimen no fue perfecto y las autoridades informaron que se pudo identificar un carro de color negro que estuvo estacionado por cerca de media hora enfrente del lugar donde aparecieron las bolsas.

Las cámaras de seguridad del sector captaron cuando del vehículo lanzaron las lonas con las piezas humanas y, sin más, el automóvil emprendió la huida por la calle 45.



EL TIEMPO conoció que los restos humanos ya fueron entregados al Instituto de Medicina Legal. Ahora se iniciará un proceso de identificación que pasa por la revisión de la base de datos de personas desaparecidas, la confrontación de rasgos genéticos y la toma de muestras del ADN de los restos encontrados.



Sin embargo, como lo mencionó Fernando Pinzón, especialista en ciencias penales y criminológicas, “en estos casos la tarea es doble; no solo hay que reconstruir una escena del crimen que puede estar en varios lugares de la ciudad, sino que, a su vez, hay que armar un cuerpo incompleto del que no se tiene pista alguna”.



Aterrados por los hechos ocurridos, los vecinos del río Arzobispo alertaron que en ese sector del barrio La Soledad se ha visto un aumento significativo de la delincuencia.

No obstante, “este hecho está fuera de todo lo que habíamos visto, yo estaba en la casa cuando mi hijo me dijo que habían encontrado una bolsa con un pie humano, cuando salí había mucha policía y todo estaba acordonado. Después se confirmó que ahí adentro había un hombre muerto”, relató Viviana Torrado*, vecina del sector que presenció las labores de inspección de las autoridades.



Lo cierto es que los investigadores del caso ya iniciaron las indagaciones respectivas y entrevistas con miembros de la comunidad. Sin muchas pistas, con un cuerpo humano incompleto y con pocas grabaciones de video, la misión es lograr armar la historia del hombre que apareció desmembrado en un río en la localidad de Teusaquillo.

REDACCIÓN BOGOTÁ