Medidas por alerta ambiental en Bogotá: estos son los anuncios de la alcaldía para hoy

La Alcaldía de Bogotá realizó un abecé sobre las nuevas medidas de movilidad por la Alerta Ambiental fase I en la capital. Lea atentamente de qué se tratan.



¿Qué pasa con la medida de pico y placa para vehículos particulares los días sábados?

La restricción establecida por la Alerta Ambiental Fase I se levanta, teniendo en

cuenta que las condiciones de calidad del aire han mejorado en la ciudad.

¿Qué pasa con el Pico y placa solidario?

Se levanta la suspensión de emisión de nuevos permisos de Pico y placa solidario.

La ciudadanía que requiera este permiso de circulación podrá adquirirlo, a través de

la única página web habilitada para este servicio:

www.picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co

Medidas de pico y placa en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

¿Los vehículos de carga siguen con restricciones?



Por la Alerta Ambiental Fase I, los vehículos de transporte de carga, modelo 2014 o

anteriores, podrán circular por la zona suroccidental de Bogotá, así:



De lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., los vehículos con placa terminada en

dígito par (2, 4, 6, 8 y 0), y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., para vehículos cuya placa

termina en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9).



¿Cuál es la zona suroccidental que tiene la restricción?

La zona con la restricción está comprendida entre:



● Avenida Calle 13 desde el río Bogotá hasta la Tv. 42.



● Tv. 42, Av carrera 68 y Avenida Boyacá.



● Límite urbano con Soacha.



● Límite Urbano de Bogotá (Río Bogotá).



La Avenida Calle 13 no estará incluida en las medidas de restricción por alerta

ambiental, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de mercancías en la

ciudad, teniendo en cuenta que este importante corredor vial es el segundo con

mayor participación de carga de la ciudad, sin embargo, le aplica las restricciones

establecidas en el Decreto Distrital 840 de 2019.

¿Qué pasa con la restricción para los vehículos de carga de más de 20 años?

Para el resto de la ciudad, incluida la Avenida calle 13, los vehículos de carga

pueden transitar de acuerdo a la medida establecida en el decreto Distrital 840 de

2019 modificado por el decreto Distrital 077 de 2020, que está dada para los

vehículos de carga mayores a 20 años.



De lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Para los

sábados es de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., para este mes la distribución de placas es la

siguiente:



3 y 17 de febrero

Placas pares: 0 - 2 - 4 - 6 - 8



10 y 24 de febrero

Placas impares: 1 - 3 - 5 - 7 - 9



De manera adicional, en el sector centro oriente de la ciudad aplica la restricción

para vehículos de carga con peso bruto superior a 8500 kg, de lunes a viernes, de

6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Si mi vehículo de carga está circulando por el polígono de alerta, ¿se aplica doble restricción para 10 años y 20 años?

Únicamente aplica la restricción establecida por emergencia ambiental para los

vehículos de año modelo igual o superior a 10 años par e impar en el polígono sur

occidental de la ciudad.

¿Cuál es la sanción para los conductores que infrinjan las medidas de circulación?



Los conductores que infrinjan estas restricciones se exponen a la imposición de un

comparendo por valor de $572.514 y la inmovilización del vehículo.

REDACCIÓN BOGOTÁ