Nuevas medidas de la Policía para combatir la inseguridad en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció las medidas que la policía pondrá en marcha para combatir el hurto de celulares y, en especial, el atraco en las estaciones y buses de Transmilenio. La meta es reducir un 4 % el hurto este año.

El anuncio lo hizo la mandataria luego de un consejo de seguridad en el que la Policía Metropolitana le propuso una serie de medidas que buscan, entre ortos, atacar el huerto callejero, el atraco en TransMilenio y la judicialización de los delincuentes.



El consejo se llevó a cabo una vez se cumplió la trasmisión de mando del general Hoover Penilla al general Óscar Gómez Heredia.



Por un lado, según le propuso la Policía, se dispondrá de un equipo de 50 motorizados que estarán en alerta ante las denuncias de atracos y hurtos que se presenten en las estaciones y buses de TransMilenio.



"Ese equipo se va a concentrar en ser respuesta rápida en hurto y atraco en TransMilenio. Vamos a priorizar estaciones en troncales. Vamos a tener estadísticas por estaciones, troncales y portales", explicó López.



La idea es que las nuevas medidas se pongan en marcha entre febrero y marzo, y al finales del primer trimestre evaluar los resultados.



Y para facilitar las denuncias, según la alcaldesa, se desarrollará una aplicación donde los usuarios podrán encontrar información sobre TransMilenio, pero también instaurar denuncias. Esto estará pensado principalmente para las mujeres.



También se dispondrá de un equipo de la Fiscalía que atenderá las denuncias sobre atraco y apoyará la judicialización de las personas que sean capturadas cometiendo algún delito, en especial a los reincidentes.

López informó también que hará intervenciones en distintos lugares de la ciudad. Uno será el corredor que pasa por los barrios de Cazucá, Luis Carlos Galán y Caracolí.



El otro será entre el barrio León XIII de Soacha y el barrio Bosa Estación. Esto, debido a los altos índices de violencia contra mujeres que se han presentado allí.



Es por esto que las medidas no sólo aplicarán para el caso de Bogotá, sino que se planteó un trabajo conjunto con la Alcaldía de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca.



Los tres mandatarios tendrán una nueva reunión el próximo viernes, 24 de enero.

Entre las revelaciones que hizo Claudia López es que no va a continuar con la restricción de parrillero en moto.



"Fue más lo que afectó la movilidad de gente que necesitaba la motocicleta para trabajar que los resultados en términos de reducción del hurto. No resultó ser una medida eficaz, por lo tanto no contemplamos volver a retomarla", dijo López.



También comunicó que están evaluando nuevas propuestas con relación a reducir los robos en la ciudad. Esto aplicará sobre todo a combatir el hurto de celulares y bicicletas y a evitar los atracos en TransMilenio.



De igual manera, en el consejo de seguridad se llevará a cabo un plan para reducir la violencia en contra de las mujeres.



Claudia López informó que para este fin se insalarán una serie de centros de prevención y protección.



