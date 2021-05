¿Por qué ante las cifras de covid-19 se toman medidas laxas?

El secretario de salud, Alejandro Gómez, explicó por qué se tomaron medidas tan aparentemente laxas en medio de un panorama tan trágico que se ve reflejado en la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)- covid 19 que ya alcanzan en la capital una ocupación del 96 por ciento.

Luego de una reunión con los dos equipos técnicos y de epidemiología, el Distrital y el Nacional, y de compartir información de las partes a través de un comité se evaluaron varios componentes: los niveles del covid, su nivel de transmisibilidad, la ocupación UCI y la ocasión de las protestas y los bloqueos de las últimas dos semanas.

Esa mescolanza de situaciones de salud y orden público generaron consecuencias dramáticas para la ciudad. La ciudad cuenta hoy con 2. 634 camas de cuidados intensivos, el año pasado había 935. “En enero subimos alrededor de 2.200 totales de las cuales 2.000 eran para pacientes covid y en este momento estamos en 2.634, de esas 2. 494 están ocupadas en la madrugada de hoy, de esas un poco más de 2.050 están ocupadas por pacientes UCI covid”, agregó Gómez.

Eso quiere decir que hoy hay una ocupación de Uci covid de cercana al 96 por ciento. “Las solicitudes para UCI de pacientes covid están muy altas y constantes día tras día y han ido disminuyendo un poco la ocupación de UCI no covid”.

Esto se logró por dos razones: los toques de queda en las noches disminuyen lesiones graves que eventualmente requieren de cuidados intensivos y la disminución drástica en la realización de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad que son posibles de posponer.

Gracias a esto el nivel de solicitudes son altos en covid pero bajas en no covid. A su vez, la vacunación continúa. Uno de los dos frentes de trabajo es la atención a pacientes críticos de alta complejidad y por otro lado se hace todo el trabajo de vigilancia epidemiológica. Hoy se están haciendo más de 20.000 pruebas todos los días a través de puntos dispuestos en toda la ciudad lo mismo que la inmunización en los puestos de vacunación.

Cada día, según el Distrito, se están vacunando en la ciudad de Bogotá las personas de 70 y más años de los cuales hacen falta muy pocos. Quienes están entre 60 y 70 se están inmunizando pero estas sí requieren cita. “Son muchas personas pero vamos avanzando muy bien. Las EPS los van a ir citando”, dijo el funcionario. También, todo el talento humano que atiende pacientes covid está vacunado con sus dos dosis. “Solo estamos terminando algunas segundas dosis en ellos”.



Ya se han aplicado 1´250.000 dosis en la ciudad de Bogotá. “Eso nos permite tener hoy una cuota de esperanza pues hemos visto el cambio en la mortalidad de pacientes que entran a UCI. Hoy tenemos muchos en estas camas pero están muriendo menos pacientes que antes porque personas de 80 y más años y los de 70 y más años están vacunados. La vacunación sí sirve, sin lugar a dudas”, explicó Gómez.

Hoy se están enfermando más los jóvenes que aunque no mueren se demoran más en las UCI lo que hace que el tiempo para que esté disponible una cama se tarde más.

¿Por qué las últimas decisiones?

Una de esas decisiones que ha causado polémica es el retorno de los niños a las clases presenciales. “Ellos, los niños, han pagado un alto precio por los confinamientos. Queremos invitar al sector educativo que ciñéndose a los protocolos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación (SED) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) vuelvan a los colegios y a los jardines en la medida en que los padres y los colegios así lo decidan”. Según Gómez no es justo que la población infantil siga pagando un costo tan alto.

También se decidió continuar con la limitación del funcionamiento del comercio solo hasta las diez de la noche así como el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. “Eso permite que una buena cantidad de establecimientos comerciales, de venta de comida, puedan funcionar hasta las 10 de la noche de suerte que puedan reactivar su capacidad de generación de ingresos y empleo”. Este tipo de cerramientos con la ley seca y con el toque de queda permiten que el Distrito siga contando con la disminución de pacientes en horas de la noche y que son los que terminan congestionado las camas destinadas para pacientes covid.



No obstante, el funcionario explicó que esto no significa que se deban relajar los cuidados de carácter personal y de carácter social. Las tres recomendaciones siguen siendo: espacios ventilados durante las reuniones, usos de tapabocas y evitar aglomeraciones. “En este momento decirle a la ciudad que cerremos todos los establecimientos y limitaciones a la movilidad con pérdida de puestos de trabajo no guarda lógica con el hecho de que todos los días haya miles y miles de personas en el espacio público que debiendo conservar las mismas medidas no lo hacen”.

En materia de decisiones desde el Gobierno Distrital las medidas no solo son las que se impongan sino las que las personas acaten. “Llevamos dos semanas en las que ese ese pacto tácito de cuidado se rompió entonces tenemos que asumir unas posiciones de limitaciones a la movilidad y a la libertad de las personas diferente”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

