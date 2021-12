Las autoridades que investigan el caso de la periodista Natalia Castillo, asesinada el pasado 24 de diciembre a la salida de un bar en Galerías, encontraron cintas de vídeo. En ellas, al parecer, se puede ver a los mismos hombres que la atacaron cometiendo otros robos y amedrentando a los ciudadanos con armas de fuego.



(Le puede interesar: Nuevas pistas sobre el crimen de la periodista Natalia Castillo)

En uno de los vídeos recopilados, es posible ver cómo dos hombres descienden de un vehículo gris e ingresan a una droguería ubicada frente al centro comercial Galerías, tres cuadras más adelante del lugar donde murió Castillo. Allí, desenfundan sus armas y amenazan a trabajadores y clientes para robarles sus objetos personales.



No obstante, no es el único vídeo en el que presuntamente se vería a los mismos sujetos.



(También: Habrá pico y placa los lunes festivos en todas las entradas de Bogotá)



En otro hecho ocurrido a altas horas de la noche en el mes de diciembre, quedó registrado en una grabación cómo dos hombres, muy similares a los del caso de la droguería, bajan de un vehículo de color gris y amenazan con arma de fuego a dos transeúntes que caminaban por el mismo sector de Galerías.



Pese a que las autoridades no han podido confirmar la identidad de estos sujetos, estudian la posibilidad de que sea una banda delincuencial que actúa reincidentemente en el sector y que, al parecer, serían los mismos responsables del asesinato de la comunicadora Natalia Castillo.



Por el momento, la Policía sigue indagando en las cámaras de seguridad del sector y contrastando la información recopilada con las coincidencias que han aparecido en diferentes casos de hurto en el sector.



(Siga leyendo: Atracos en trancones: ‘En Yomasa un tipo amenazó con matarnos’)



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más artículos de Bogotá:

- ‘Este es el POT de la clase media bogotana’



- Policía iniciará plan de intervención en el portal Américas



- La fiesta secreta en Bogotá que terminó en una tragedia difícil de resolver