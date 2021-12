Después de que EL TIEMPO denunció el caso de una mujer y su familia víctimas de atracadores en el sector de Yomasa cuando regresaban de un viaje a Villavicencio, más ciudadanos dicen haber sido víctimas de atracos en el mismo trayecto, ya sea saliendo o entrando. Todos violentos.



Por ejemplo, Jaime Octavio Villamil relató que el 23 de diciembre, a eso de las 9 de la noche, cuando se dirigía hacia Villavicencio por la carrera 30, vio cuando a una señora que iba sola en su automóvil se le abalanzaron dos hombres y una mujer. “Vi que le arrancaron el espejo, le rompieron un vidrio del vehículo y se le iban a entrar al carro.



“Me tocó amedrentarlos con mi arma de fuego, que porto con todos los documentos al día, soy miembro del Ejército; los hombres huyeron, pero la mujer se vino a increparme por “sapo”. Me trató supermal, fue vulgar y no le dio miedo que yo anduviera armado”.



Otra víctima fue Luis Miguel Ruiz, un ingeniero atracado en Yomasa hace unos meses. “Es un tipo con un palo que se cuelga de los espejos, el mismo que al darle el billete insiste en que se le dé más. La táctica que usan es que roban del segundo carro hacía atrás, saben que el primero puede maniobrar. Luego aparece el cómplice haciendo lo mismo. A ese semáforo le dicen el de la muerte”.



Adriana Margarita Rey fue víctima en agosto de este año. “Fuimos con mi esposo y dos niños de paseo a Villavicencio. Los dos somos médicos y salíamos a descansar después del estrés del trabajo de pacientes con covid. Partimos temprano para evitar trancón y pasamos por Yomasa a las 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Se nos acercaron dos atracadores a pedirnos dinero, les dijimos que no y se colgaron de los espejos a romperlos. Yo bajé el vidrio y les di monedas, y nos pidieron 50.000 pesos. Les dimos el billete y siguieron amenazándonos. Nos pidieron otro billete de 50.000, se los dimos y querían más, pero afortunadamente cambió el semáforo y arrancamos”.

A Luis Guillermo Álvarez le pasó exactamente lo mismo. Dos sujetos, uno con un palo dándole vueltas al carro y mirando el aire, y otro que simula limpiar vidrios le arrancó el paral del panorámico. “Yo iba con mi esposa y una niña de 3 años. La verdad, no sabe uno a quién acudir. A la Alcaldía poco y nada le importa resolver estos casos, y a la Policía le da igual porque los agarran y los sueltan los jueces”.



Otro ciudadano cree que son atracos sistemáticos. “A mí me sucedió a las 4 de la tarde, también el mismo 28 de diciembre. Deben de atracar a una familia cada 5 minutos”.

EL TIEMPO consultó con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre esta ola de atracos, pero hasta el cierre de esta edición no se habían pronunciado sobre los casos.



CAROL MALAVER