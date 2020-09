Nuevas críticas de Claudia López por financiación de Avianca

La alcaldesa Claudia López hizo nuevas críticas a ladecisión del Gobierno Nacional de dar un préstamo de hasta por 370 millones de dólares a Avianca.



Esta vez, el pronunciamiento se hizo en una rueda de prensa sobre la preparación del piloto 'Bogotá A Cielo Abierto', donde la alcaldesa resolvió dudas de empresarios del sector gastronómico.

Cuando explicaba cómo el Distrito invertiría recurso del Fondos de Desarrollo Local para pilotos de reapertura, se refirió nuevamente al tema, que la tiene enfrentada con el Gobierno Nacioanl.



"Quisiera hacerle un llamado al país, el 60 % del empleo de Bogotá no lo produce ninguna empresa extranjera, lo producen los pequeños y medianos empresarios de Colombia. Es a ellos a quienes tenemos que financiar", aseguró López.



Y continuó: "no hay ninguna lógica en usar impuestos colombianos para financiar empresas extranjeras mientras nuestros comercios todavía pierden empleos y no tienen créditos ni subsidios a la nómina. El día que tengamos asegurado que ninguna mujer colombiana se quedó sin subsidio, el día que aseguremos que ningún comerciante se quedó sin apoyo, ahí sí piensen en los demás. Pero (lo de Avianca) es inaceptable, un total abuso".



Esta parecer ser la respuesta al pronunciamiento de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien le dijo ayer, vía Twitter:

“Alcaldesa, un país sin aviones es como una trocha sin mulas. ¿Cómo reactivar sin turistas, exportación e inversión? Gob. Nal. apoya 35 mil Mipymes y 1,3 mill de trabajadores Btá y ud?".

BOGOTÁ