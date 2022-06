A mi papá lo citaron para matarlo”. Así lo aseguró uno de los cinco hijos de Óscar Parada, la más reciente víctima de la violencia contra la población LGBTI en la capital del país. La muerte del líder ocurrió en el barrio Bonanza, de la localidad de Engativá, a manos de dos delincuentes.



Óscar Parada era un reconocido abogado de 55 años, padre de cinco hijos, esposo de Pilar Torres y consejero consultivo para la población bisexual en la administración distrital. Trabajaba por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI en la ciudad y algunas hipótesis apuntan a que su homicidio pudo ser producto de las labores que venía realizando por esa comunidad.

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, solo una persona entre enero y abril de este año había sido asesinada por su condición sexual o por pertenecer a este contexto. Y el último informe de Colombia Diversa de 2021 reporta 21 amenazas a miembros de esa población en Bogotá.



A Parada lo ultimaron sobre las 4:30 de la tarde frente a la parroquia San Silvestre, en la diagonal 77 bis con transversal 70C bis. El informe del CTI dice que la víctima recibió varios impactos de bala y que los dos sujetos implicados en el homicidio de este líder social habrían huido en una motocicleta.



Aunque en un principio las autoridades reportaron el cuerpo de Parada como no identificado, sus vecinos sí lo reconocieron e inmediatamente lo transportaron hasta el hospital Santa María del Lago, donde, finalmente, se encontró con la muerte.

No obstante, y aunque la Policía y el CTI ya han recopilado pruebas, el asesinato del consejero consultivo para la población bisexual todavía es un misterio y poco o nada se sabe del paradero de los homicidas y del actor intelectual del crimen.



Hay que recordar que esta no sería la primera vez que la ciudad es testigo de actos de violencia simbólica en contra de la población LGBTI. En abril de este año se conoció una denuncia en la que dos hombres fueron brutalmente golpeados por un grupo de jóvenes. La razón: eran una pareja homosexual.



David Alonzo, director distrital de Diversidad, dijo que este tipo de hechos impactan fuertemente la construcción de la lucha por la igualdad y que “la pérdida de cada persona que acompaña esa batalla es irreparable”.



La alcaldesa Claudia López lamentó la muerte de Parada y reconoció su esfuerzo como activista de los derechos de la comunidad diversa en Bogotá. “En su honor seguiremos trabajando para evitar estos hechos. A su familia y amigos mis más sentidas condolencias”, afirmó la mandataria en un mensaje en redes sociales.

Duro golpe a la comunidad

Diversas voces han rechazado el atroz asesinato de Óscar Parada, uno de ellos fue el congresista Mauricio Toro, quien aseguró que es muy grave que ocurra este tipo de violencia simbólica en contra de la comunidad LGBTI en Bogotá.



“Le solicito a la Fiscalía que active las rutas urgentes de investigación para capturar a los delincuentes. La homofobia mata”, señaló Toro.



Sobre el crimen también se pronunció el concejal Luis Carlos Leal, quien dijo que ni la violencia física ni psicológica tienen cabida en la sociedad. “Debe existir justicia en todos los casos de vulneraciones contra la población LGBTIQ+ o estos se continuarán escalando”.

Las hipótesis

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que ya se puso en marcha un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía para establecer el móvil del homicidio. Sin embargo, aún no se ha podido establecer una causa probable.



Por su lado, el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana sobre el barrio Bonanza y la localidad de Engativá, para advertir que la comunidad y los líderes sociales sufrían “amenazas, circulación de panfletos, imposición de conductas, restricción a la movilidad, cobro de extorsiones y acciones ejemplarizantes como los homicidios selectivos”.



Además, la entidad señaló que en esta zona algunos grupos como ‘los Paisas’, ‘los Boyacas’, ‘AGC’, Eln, grupos residuales y estructuras tercerizadas de ‘la Oficina’, que operan en el departamento, podrían tener injerencia y control.



De acuerdo con Pilar Torres, esposa de la víctima, estas teorías podrían no ajustarse al caso y asegura que Óscar no tenía ningún tipo de amenaza. “Si llegó a tener alguna amenaza, se la guardó, él era muy reservado con las cosas de su trabajo y separaba mucho lo que era sus labores y su familia”, concluyó.



Pero en este caso de homicidio selectivo hay otros elementos que podrían conducir a las autoridades a pensar que se trató de una venganza o una acción ejemplarizante. Según información conocida desde la Policía de Bogotá, Parada podría haber tenido algunos antecedentes legales que habrían detonado el hecho. Sin embargo, EL TIEMPO no pudo confirmar esta versión.

Ataques a líderes sociales

Un informe de la Personería de Bogotá reveló que en lo corrido del año se han recibido 45 casos de amenazas a líderes y lideresas sociales en la ciudad, de los cuales 13 son mujeres y 32, hombres. No obstante, tan solo entre el 11 de mayo y el 2 de julio se ha reportado un aumento de 15,38 por ciento en el registro de amenazas.



Kennedy y Ciudad Bolívar son las dos localidades con más registros, cada una con cinco casos. Rafael Uribe Uribe, con cuatro, y Suba, Santa Fe y San Cristóbal, con tres cada una. Bosa, Teusaquillo y Engativá, con dos registros de amenazas. En otros 14 casos no se ha podido establecer la ubicación.

Sicariato y homicidio

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, entre enero y mayo se han registrado 397 homicidios; de ellos, 263 han sido perpetrados con un arma de fuego.



Rafael Báez, penalista experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que el fenómeno del sicariato en Bogotá está ligado al actuar de las bandas delictivas, de las que se han identificado en promedio 190 en la capital.



Un informe del Instituto de Medicina Legal establece que en los primeros cuatro meses del año 16 homicidios fueron por ajuste de cuentas, nueve por eventos callejeros y 234 no tienen un móvil establecido, entre los que se contarían los sicariatos en sus diferentes modalidades, como motivos de hurto, ajuste de cuentas o guerras simbólicas.



REDACCIÓN BOGOTÁ