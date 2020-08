¡Ojo! Así funcionará el primer fin de semana en la nueva realidad

Bogotá entró el jueves en una nueva fase para atender la pandemia y darle paso a la reactivación económica. Se trata de la ‘nueva realidad’, un paquete de medidas que regirán hasta diciembre de este año y que tienen el objetivo de mantener el cupo epidemiológico en la ciudad.

Horarios y turnos de funcionamiento por sectores, ‘pico y cédula’, entretenimiento al aire libre y con protocolos de bioseguridad, parques y ciclovía hacen parte del plan para reactivar a Bogotá.



Sin embargo, todos los servicios serán habilitados progresivamente y en ningún caso volverán a ser como antes.



Por ejemplo, los restaurantes podrán volver a atender servicio a la mesa, pero esta reapertura solo se dará a partir del 3 de septiembre con estrictos protocolos de bioseguridad. Mientras tanto, seguirá funcionando el servicio de domicilios.



Por otro lado, mañana usted podrá salir a la ciclovía e ir a dar un paseo por los parques metropolitanos, pero solo se permitirá un aforo del 35 %, de 7 a. m. a 2 p. m. y siguiendo los protocolos de bioseguridad.



De otro lado, las reuniones familiares ya están permitidas. Pero se recomienda hacerlas en espacios abiertos, con buena ventilación, y que no impliquen aglomeraciones.



Además, recuerde que no se puede consumir bebidas embriagantes en espacio público, y hay restricción horaria para la venta. Desde las nueve de la noche hasta las diez de la mañana el expendio de licor está prohibido en toda la ciudad.

Pero hay cosas que no cambian: el uso de tapabocas sigue siendo obligatorio y en todos los espacios se debe guardar el distanciamiento social.



También sigue vigente el ‘pico y cédula’ y por ahora no habrá pico y placa.

Ahora, para que planee su fin de semana, EL TIEMPO le entrega recomendaciones sobre tres de las actividades preferidas de los ciudadanos en estos días de descanso: los centros comerciales, la subida peatonal a Monserrate y salir de la ciudad.



Frente a este último punto, tenga en cuenta que aunque Bogotá ya inició su reactivación, el resto del país hará ese proceso desde el 1.° de septiembre.

Desde mañana se puede subir por el sendero peatonal de Monserrate

Desde mañana, y luego entre jueves y domingo, los ciudadanos podrán volver a utilizar el sendero peatonal de Monserrate: pero para hacerlo hay varias reglas.



La primera es que hay que inscribirse en un formulario digital que encontrará en www.idrd.gov.co. El formulario le pide datos personales, registro de síntomas o no de covid-19 y la hora a la que planea subir: el horario habilitado es entre 7 a. m. y 2 p. m.. A su llegada se verificará la inscripción para el ingreso.



Pero, segunda regla, sepa que el aforo está limitado al 35 %, es decir, solo se permitirá el acceso a unas 4.000 personas. Si a su llegada el cupo ya está, no podrá entrar.



Tercero. Tenga en cuenta que no funcionarán los puestos de ventas, por lo que usted debe llevar su propia hidratación. Tampoco estarán abiertos la iglesia ni el servicio de baños. Y seguirán sin operar el teleférico ni el funicular.



En cuarto lugar, recuerde que es obligatorio el uso de tapabocas y se recomienda llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol y una toalla. También hay que guardar una distancia de dos metros con otros visitantes y evitar las aglomeraciones, pero, en caso de que las haya, conserve la calma y evite salirse del sendero o buscar caminos no permitidos.



Quinto. No puede llevar su mascota, ni coches ni caminadores. No olvide usar ropa cómoda y calzado adecuado y utilizar bloqueador solar. En el sendero habrá personal del IDRD y de la Policía apoyando la logística y la seguridad de los asistentes.

No se vaya a ir de paseo fuera de Bogotá

Si bien la capital ya entró a la ‘nueva realidad’, el resto del país sigue bajo aislamiento preventivo y bajo las reglas del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020. Esto implica que este fin de semana solo se podrá transitar por carretera bajo las excepciones contempladas allí: y pasear no es una de ellas. Por lo tanto, ni hoy ni mañana podrá salir a hacer turismo.



Tenga en cuenta, además, que si tiene que transitar por carretera este fin de semana por otros motivos, debe registrarse en el Centro de Logística y Transporte del Ministerio de Transporte para identificar bajo qué excepción usted conducirá fuera de la ciudad.



De otro lado, el Distrito ha dejado claro no solo que este fin de semana no se puede salir a pasear sino que, cuando se pueda hacer, se deben tener en cuentas las normas que el municipio o departamento de destino tengan contempladas para proteger a su población.



Casas de descanso



Sí se podrá volver, pero no aún. La Gobernación envió una solicitud al Ministerio del Interior para activar el protocolo de retorno a casas de descanso o segundas casas que los bogotanos tengan en Cundinamarca. La solicitud agrupa a 43 municipios de cinco provincias que alberga buena parte de segundas viviendas, casas campestres y condominios.



No se puede ir a Girardot



Por ahora, Girardot está fuera de todo plan de reactivación de turismo y de recepción de bogotanos. A la fecha, hay 376 casos activos y 91 personas fallecidas. La ocupación UCI ha llegado ser superior al 90 %.



Por eso, habrá aislamiento selectivo en cuatro barrios: Kennedy, La Esperanza, Las Acacias y El Diamante. Y ocho más tendrán medidas.

Las normas para el ingreso a los centros comerciales

Los centros comerciales pueden abrir con normalidad, pero habrá restricciones según el tipo de establecimientos que haya en su interior. Los supermercados, droguerías o plataformas que vendan productos de primera necesidad podrán abrir todos los días.



Las tiendas que vendan productos no esenciales, como ropa o tecnología, solo podrán abrir de miércoles a domingo desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche.

Por último, el ingreso a las plazoletas de comida solo estará permitido de miércoles a domingo, de cinco de la mañana a diez de la noche.



Tenga en cuenta que los restaurantes solo podrán habilitar el servicio a la mesa una vez tengan los permisos del Distrito. Mientras tanto, seguirán funcionando con domicilios.



El ‘pico y cédula’ para ingresar a los centros comerciales cambió. Ya no se lo pedirán para ingresar al lugar, sino que cada establecimiento tendrá que regular la medida de acuerdo a su turno de operación.



Para ingresar a las plazoletas de comidas no habrá ‘pico y cédula’. La buena noticia es que ya pueden ingresar niñas y niños. Pero para comercio no esencial y esencial sí se aplicará el ‘pico y cédula’.



Hay que decir que la apertura por turnos para el comercio no ha caído bien en algunos sectores. Los gremios manifiestan que para lograr reactivar el sector no deberían tener restricción horaria.

De hecho, Acecolombia, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, le envió una carta a la alcaldesa Claudia López pidiendo que para el comercio al por menor se levante el ‘pico y cédula’ y se reconsidere la operación los siete días de la semana.

