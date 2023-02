Una nueva pelea en TransMilenio quedó registrada en la red social TikTok. Esta vez, dos mujeres se estaban peleando porque una usuaria le quito la silla a la otra pasajera, por lo que una de ellas se terminó sentando en las piernas de la otra. Patrulleras de la MeBog, se subieron al articulado para dialogar con las viajeras.



De acuerdo con lo registrado en el video de TikTok, la pelea se dio porque al parecer una joven, quien estaba acompañada de su amiga, se corrió para darle la silla a quien la acompañaba y la señora iba a sentarse, entonces ella se sentó encima de las piernas de la pasajera.



"Aquí no se cuidan sillas, ella estaba abierta de piernas, yo me iba a sentar, yo me subí primero y ella se corrió para darle la silla a la amiga", dijo la señora que se sentó en las piernas de una de las jóvenes.



En medio de la discusión, la joven le pedía desesperada a la señora que, por favor, se parara porque le dolían las piernas.



Minutos después, se subieron al articulado dos patrulleras de la Policía Metropolitana de Bogotá y empezaron a hablar con las tres mujeres involucradas en esta nueva pelea de TransMilenio.

A pesar de que las patrulleras se subieron, la situación seguía igual, las mujeres seguían discutiendo y la señora no se paraba de las piernas de la otra. Las uniformadas le pidieron a las jóvenes bajarse, pero ellas se negaron. Los pasajeros pedían que las bajaran a las tres.



