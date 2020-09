¡Ojo! acaba pico y cédula y habrá más cambios en la nueva normalidad

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció sobre los últimos cambios que tendrá la nueva normalidad que se lleva a cabo en Bogotá desde que se inició la apertura económica de varios sectores de la economía tras la baja en las cifras de ocupación de UCI, contagiados y muertes en Bogotá a causa del covid-19.



La mandataria dijo que la tendencia a la caída de número de casos y fallecidos de covid-19 así como de ingresos a UCI es evidente y que por eso se puede pensar en una mayor apertura. También que debido a que se puede utilizar el cupo de los escolares que aun no asisten al colegio se pueden flexibilizar los horarios para otros sectores.

El comercio al por menor podrá funcionar de ahora en adelante los siete días de la semana, sin embargo, entrarán a laborar después de las 10 de la mañana. Las labores de bienes y servicios esenciales no tendrán restricción horaria.

El sector de la manufactura podrá funcionar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente y la construcción en zonas no residenciales después de las 10 de la mañana sin restricciones.



Las grandes superficies deberán controlar sus aforos y cumplir con todas las normas de bioseguridad, lo mismo regirá para cualquier tipo de establecimiento. Se deben evitar a toda costa las aglomeraciones.

Desde el auditorio Huitaca se anunció que se pondrá fin a la medida del pico y cédula desde mañana después de las 10 de la mañana y que los negocios de juegos de azar, las iglesias, cines, billares y gimnasios podrán reactivar sus actividades siempre y cuando acaten todas las medidas de bioseguridad.

Los restaurantes deberán vigilar de manera rigurosa su aforo. Bogotá a Cielo Abierto se mantiene con toda su normatividad.

Los establecimientos educativos podrán funcionar en el horario solicitado los siete días a la semana según el permiso expedido por la Secretaría de Educación (SED) y de igual forma, controlando el aforo de estudiantes. Hasta ahora solo se han registrado 136 instituciones para reactivación presencial segura.

Se mantiene la restricción de la venta de bebidas alcohólicas entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana, excepto en los restaurantes y gastrobares.

Se sigue priorizando el trabajo en casa por parte de aquellas actividades que así lo permitan, sobre todo, para aquellas personas que tengan comorbilidades. Las empresas deberán reportar todos los casos activos de covid-19.

Sigue prohibida la apertura de bares, discotecas, lugares de baile y similares así como conciertos o eventos masivos en sitios cerrados.

López confirmó también que vuelve el pico y placa y que acogió la solicitud de los ciudadanos de que el sábado no rigiera la medida. Sin embargo, no se descarta la medida a futuro por razones ambientales. Estará exceptuado el personal de salud, quienes paguen semestralmente una suma superior a 2 millones de pesos y quienes puedan transportar a tres personas en sus recorridos. También los vehículos eléctricos e híbridos.



Se seguirá fortaleciendo la atención médica domiciliaria, la gestión centralizada de las UCI desde la Secretaría de Salud y además se agregarán otros acuerdos como la identificación y atención a personas con comorbilidades para mitigar el riesgo frente a la covid-19, los procesos de vacunación así como la detección, aislamiento y reporte de los casos de personas con coronavirus. "Cualquier persona con síntomas debe, sin necesidad de una prueba, aislarse de inmediato", dijo la alcaldesa Claudia López. Esto es necesario para lograr un cerco epidemiológico.

Cada EPS deberá hacerle seguimiento a sus pacientes y mejorar sus condiciones de salud. A todos los usuarios de estas les llegará material pedagógico para detectar signos de alarma frente al covid-19.

TransMilenio ya no tendrá límites de aforo, se buscará eso sí que las horas pico no sean las mismas del pasado y se garantizará que se lleven a cabo todas las medidas de bioseguridad.

López dijo que es inevitable un segundo pico pero que la idea es que sea más manejable que el primero.

