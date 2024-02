Mujer denuncia preocupante modalidad de robo al tomar un taxi en la calle 85 de Bogotá

La delincuencia en Bogotá se 'reinventa' de manera frecuente. Es así como nuevas modalidades de robo surgen a diario y sorprenden a los habitantes de la capital del país.



En esta ocasión, una mujer denunció por medio de la red social TikTok la agresión que sufrió al tomar un taxi en las calles del norte de Bogotá, más exactamente en la calle 85 con carrera novena.



Érika Salazar, víctima de la agresión, explicó que este domingo 11 de febrero, se encontraba a las afueras de un supermercado, ubicado en la calle 85, en la localidad de Chapinero, cuando fue víctima de un acto delincuencial.



La mujer contó que debido a que no quería seguir esperando a que un conductor le aceptara el servicio en las plataformas digitales, decidió tomar un taxi que transitaba por la calle.

"Todo transcurría normal, iba hablando con una amiga por mi celular mientras llegaba a mi casa. Cuando de un momento a otro, mientras ya estaba cerca de mi hogar, salió del baúl del carro un hombre y me tomó del cuello", manifestó Salazar.



La víctima contó que el taxi era del tipo de vehículo que no tiene división entre el baúl y el asiento de pasajeros que se encuentra en la parte de atrás del auto, por lo que el delincuente solo levantó un tipo de 'tapa' y salió del maletero.



"Esta persona tapó mi boca, me agarró del cuello y luego procedió a decirme una gran cantidad de groserías", expresó. "Yo reaccioné a abrir la puerta del carro y botar el celular", continuó la mujer.



Esa acción produjo que, tanto el conductor del taxi como el hombre que salió del baúl, empezaran a gritarle a Salazar que la iban a 'botar del carro'.



Pasaron los segundos y los delincuentes hicieron realidad sus palabras, tirando a la mujer fuera del vehículo.



"Gracias a Dios no me pasó nada más y esos hombres no estaban armados", indicó la mujer.



Sin embargo, en el vehículo se le quedaron algunas cosas, como plata en efectivo.

Así puede denunciar si fue víctima de robo en Bogotá

Si fue víctima de un robo o presenció uno, es importante que interponga la denuncia en el menor tiempo posible para que así las autoridades tomen cartas en el asunto.



Puede presentar una denuncia por hurto de diferentes maneras:



- Virtual: a través de las páginas oficiales de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

- Presencial o llamada: puede dirigirse a los sitios oficiales o llamar a los números de contacto.

- Víctima o tercero: no solo la víctima puede interponer la denuncia, sino que si presenció un robo y desea que se haga justicia, usted también puede dirigirse a los sitios oficiales para evidenciar el suceso.

- Sistema de denuncia virtual 'ADenunciar!': es un sistema especializado en denuncias de hurto en todas sus modalidades.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

