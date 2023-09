Si algo asombra de los ladrones es su capacidad para idear nuevas modalidades de robo que terminan afectando a las personas. Los delincuentes no contentos con pinchar las llantas o forzar puertas, ahora tienen una posible nueva trampa para los conductores.



Esta nueva modalidad, incluso, implicaría poner en riesgo su propia vida para realizar su cometido. Le contamos y le sugerimos prestar mucha atención.



Andrés Muñoz, un conductor de Bogotá, habló con Citytv de lo que le pasó y se percató en las calles de la ciudad. De hecho, alertó a la policía y les hizo un llamado a los conductores.



De acuerdo con unas imágenes compartidas a CityNoticias, mientras Andrés conducía un hombre, con sudadera blanca, salió de la nada y se tiró en toda la carretera.



De hecho, se ve como el hombre desconocido, sin importarle nada, se extiende sobre la vía y obliga a frenar al conductor, por unos momentos. Sin embargo, se para debido a que todavía había bastante flujo vehicular en la zona.



Según Andrés, él se percató de que el hombre que se tiró a la vía le hizo una seña a otros sujetos en la calle. Por esta razón, el conductor prefirió esquivar y seguir su camino.

¿Qué dicen las autoridades ante esto?

Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia en la localidad de Suba y en la Metropolitana de Bogotá FACEBOOK

La Policía de Suba asegura que se puede tratar de una modalidad de robo, pero que no tienen ningún caso de hurto con esta modalidad.



“Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia en la localidad de Suba y en la Metropolitana de Bogotá”, dijo el teniente Sergio Bayona a CityNoticias.



Y agregó: “Decirle a todos los ciudadanos que pueden tener un parte de tranquilidad. No hemos recibido ninguna queja o algún llamado a la comunidad por este tipo de forma en el que los delincuentes quieren hacerle daño a los ciudadanos”.



Sin embargo, Andrés ya había sido víctima de una modalidad de hurto parecida. Por esta razón, les pide a los conductores estar alertas.

¿Qué se debe hacer en este momento?

Ante la posible amenaza, la Policía da algunas recomendaciones de cómo actuar:

Verificar el entorno Llamar a la línea de emergencia 123 Esperar a que la Policía llegue a auxiliarlo.

No obstante, no olvide ponerle seguro al carro, para evitar poner su vida en riesgo.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

