Conductores difunden alerta por peligrosa modalidad de 'pinchallantas': tenga cuidado

Ha estado circulando un video en diferentes grupos de movilidad, que reúnen a conductores de taxis, camiones, carros particulares, entre otros, buscando la prevención de sus vehículos al evitar pinchar sus neumáticos con objetos que dejan delincuentes en la vía.



Esta modalidad se basa en esconder objetos punzantes dentro de frutas.



Las bandas criminales logran meter en su interior 'pinchallantas' caseros hechos con varillas FACEBOOK

En la grabación difundida por algunos conductores, la comunicadora mexicana Ingrid Montejo menciona que ahora los asaltantes dejan naranjas en las vías para pinchar las llantas de los autos o camiones.



"Si vas conduciendo por la vía y notas este tipo de fruta en el piso, no trates de aplastarla con la llanta", advierte Montejo en el metraje.



Según explica la comunicadora, la naranja es camuflada con una grieta que no aparenta tener nada dentro. Sin embargo, "las bandas criminales logran meter en su interior 'pinchallantas' caseros hechos con varillas", señala la periodista.



Montejo indica que este artefacto funciona para que el vehículo llegue solo hasta unas calles más adelante, donde lo podrían estar esperando los delincuentes para emboscarlo.



Y aunque de momento no se han registrado mayores casos de ese estilo en el país, los conductores alertan por la posibilidad que existe de que se replique en las vías nacionales.

Otras formas de operar de los 'pinchallantas' en Bogotá

Estas son algunas de las formas de operar de los 'pinchallantas' en la capital colombiana:



- Motociclista carga puntillas: en algunos videos que se han popularizado por medio de redes sociales, se puede ver como algunos motociclistas cargan puntillas y las dejan cerca de las llantas de los vehículos en las vías congestionadas.



- Vidrios en la carretera: otra modalidad de 'pinchallantas' es con objetos de vidrio que se partieron en pedazos en la vía. Esto no solo afecta a los vehículos, sino que los ciclistas y conductores de moto también pueden ser víctimas.



- Artículos punzantes distribuidos en puntos específicos de la vía: luego de poner dispositivos metálicos y filudos en puntos específicos, los delincuentes mandan a un ‘ángel’ que arriba como por arte de magia a auxiliar a los angustiados conductores.



Finalmente, los dueños de los vehículos son llevados por unos motociclistas a los montallantas ubicados en el sector para ser atendidos. Allí perforan las llantas con un chuzo varias veces para sacar más dinero.

Ponen un pitillo metálico cortado en diagonal o un tornillo y luego detectan a los pinchados. Foto: Archivo EL TIEMPO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

