Revelan nueva modalidad de engaño en arriendos en Bogotá: 'Yo ya te avisé'

En medio de la caída de la venta de vivienda en Colombia, que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha reportado que ha sido del 48,7% en comparación con el año pasado, varios ciudadanos han optado por vivir en arriendo, a pesar de que los informes de distintas organizaciones indican que los precios han subido en el último tiempo.

Una de las personas que como tantas miles ha decidido buscar una opción de vivir en una propiedad en arriendo ha sido la 'influencer' española Raquel Carpe, quien denunció en redes sociales que lamentablemente estuvo cerca de ser víctima de un engaño en Bogotá.

"Me intentaron estafar o hackear en Bogotá y lo voy a contar para que no os pase", les avisó Carpe a sus más de un millón de seguidores en TikTok.



Luego, reveló la inesperada modalidad con la que casi la engañan.



Engaños en arriendos en Bogotá

Raquel Carpe, influenciadora española. Foto: Raquel Carpe

Según contó la joven, quien actualmente reside en Bogotá, estaba en búsqueda de un apartamento en arriendo. Así que entró a una página web, vio uno que le gustó y decidió hablar por WhatsApp con la supuesta inmobiliaria que lo ofrecía.



"Salía fotico de la inmobiliaria (...) cuenta de empresa y tal", expresó.



Conforme narró, preguntó por el apartamento, le dieron más detalles y el predio le gustó todavía más. Sin embargo, cuando pidió que le agendaran una cita presencial para ver el apartamento, le enviaron un archivo .zip con un formulario para diligenciar.



"Entonces me meto al formulario, pero (la persona) me dice 'Solo descárgalo en la computadora y pones esta contraseña, y ya te registras'", contó Carpe, quien dijo que no se fiaba porque "¿desde cuándo para sacar una cita con una inmobiliaria tienes que descargar un archivo y registrarte?".



Acto seguido, la joven 'influencer' le dijo a su interlocutor que le aparecía un error y no podía descargar el formulario, que si no había otra forma de agendar la cita. Ante el silencio, le pidió más datos: "Eres una inmobiliaria, pásame tu página web...".



Más adelante, según contó, volvió a ingresar a la aplicación y se encontró con el mismo apartamento, pero ofrecido por otro usuario.



"Me volví a meter a la aplicación de las casas y de los apartamentos y vi que, justo al ladito, había uno por mucho más dinero, igual, con la misma foto, y le hablé", comentó Carpe.



La 'influencer', dijo, le comentó que lo había visto, pero con un precio más económico en la misma aplicación.



"Ya lo hemos reportado porque te mandan un archivo zip para que te lo descargues y no sabemos qué tipo de virus llevará eso", manifestó Carpe que le habrían respondido.



"La clave era que al descargártelo, descomprimías el .zip y ponías esa contraseña y ahí se te bajaba al virus", apuntó Carpe.



"Estuve a esto de caer (...) Si están buscando apartamento, nunca os descarguéis ningún archivo para pedir cita, para pedir cita para verlo, porque luego te entra un virus y yo ya te avisé", cerró.

