Solo quedan 35.000 vacunas contra el covid-19 en Bogotá

La alcaldesa Claudia López aseguró que por fallas técnicas hay personal del sector de la salud que no se ha podido vacunar contra el covid-19 con su segunda dosis. Según la mandataria, solo con que la persona aparezca en la base de datos de Piscis, serán vacunada.

Luego de reunirse con representantes de las IPS y EPS en Bogotá, la mandataria dijo que hay 35.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer disponibles, que se han destinado para el sector de la salud de primera y segunda línea, y que para agilizar el proceso se acudirá a aplicar entre este miércoles y el domingo, sin necesidad que de la persona aparezca en la aplicación Mi vacuna.



"Basta con que personal de talento humano en salud esté registrado en Piscis para que lo puedan vacunar", afirmó López.



Los puntos de vacunación serán los mismos que se establecieron en las últimas dos semanas para ese talento humano. La Secretaría de Salud anunció que de todas formas les va a compartir a las IPS y EPS los listados de los sitios.



No obstante, la alcaldesa indicó que para que no se pierdan vacunas, pues después de empezar la distribución cuentan con cinco días, desde el sábado se podrá empezar a poner biológicos de Pfizer a personas entre 65 y 69 años.



También dijo que las personas que esperan la vacuna de Sinovac, tanto para primera como para segunda dosis, serán reagendadas para a partir del 28 de abril próximo, un día después de que se espera llegue al país un nuevo lote de ese biológico.



Esto aplicará para las personas mayores de 70 años que faltan por vacunar y para las de 65 y 69 años, que habían iniciado la semana pasada, pero que por la falta de la vacuna, ante los inconvenientes para llegar al país, no se le ha podido suministrar.



Redacción Bogotá