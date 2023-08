Cinco mujeres denunciaron a un taxista por presunto abuso sexual. De acuerdo con el testimonio de las supuestas víctimas, el conductor opera en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.



(Puede leer: Víctimas relatan miedos tras olores fuertes en servicios por apps solicitados en Bogotá)

Las mujeres presuntamente agredidas hablaron con la sección El ojo de la noche de Noticias Caracol y coincidieron en que el taxista ofrece sus servicios y cuando la mujer está dentro del taxi activa un seguro en las puertas para que esta no pueda escapar, toma una ruta desconocida para llevar a la víctima a zonas despobladas en las localidades de Los Mártires o Santa Fe, donde la abusa sexualmente y la deja abandonada.

Una de las mujeres que el taxista intentó abusar, estando dentro del carro, logró abrir una de las puertas de este y huyó. “El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de dónde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”, relató la joven.



Esa misma joven aseguró que el taxista ya ha abusado a más mujeres en la localidad de Santa Fe, la cual recorre en busca de mujeres que se suban a su taxi.



“En el caso de las otras mujeres también las ha robado y abusado, es un tema muy

delicado”, aseveró.



Las mujeres presuntamente agredirlas sexualmente por el taxista sostienen que las amenaza de muerte para que no lo delaten ante la Policía.



(Le recomendamos: Tía de Paula, joven que murió al caer de TransMilenio por robo, falleció en su velorio)



Las autoridades ya están revisando las imágenes de cámaras de seguridad para tratar de identificar al taxista.

Más noticias

Las claves de primer debate entre candidatos a la Alcaldía de Bogotá: seguridad y metro

¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá si se supone que estamos en ola de calor?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS