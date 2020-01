Nueva ciclorruta entre Bogotá y Facatativá y otras apuestas de región

Una histórica reunión entre la alcaldesa Claudia López; el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; y 24 alcaldes de municipios de Soacha y las provincias de Sabana Occidente y Sabana Centro, celebrada este viernes, concluyó con promesas interesantes en materia de integración regional.



La primera fue la confirmación de que en los planes de desarrollo del departamento y del Distrito Capital se incluirá un capítulo especial de región para consignar proyectos que conecten de manera concreta a los territorios. Por otra parte, se hicieron anuncios en materia de movilidad, servicios públicos, medioambiente y seguridad.

Quizás el que más sonó fue el de López, en el que confirmó que no habría TransMilenio por la calle 13. “No vamos a montar una competencia desleal a Regiotram de Occidente”, manifestó, y agregó que apuntaría a la ampliación del corredor y a la construcción de una ciclorruta que conecte a Bogotá con Facatativá, como alternativa de movilidad sostenible para los ciudadanos.

En cuanto a Regiotram, aunque no hubo novedades frente a la estrategia de integración tarifaria o de subsidios que permita que los bogotanos usen el sistema y aportar más capacidad, sí mencionó la posibilidad de que Bogotá vuelva a hacer parte de la Empresa Férrea Regional. A cargo de esta compañía están los desarrollos de los trenes ligeros por Sabana Centro y Sabana Occidente y, según dio a entender la mandataria, hacer parte de ella facilitaría la participación y el aporte de Bogotá en estos proyectos.



López se dirigió personalmente al gobernador García para insistirle en la necesidad de reorganizar las rutas municipales para que funcionen como sistema alimentador de Regiotram de Occidente.



Otro tema que llamó la atención de los mandatarios fue una de las alternativas que propuso la alcaldesa a la venta de agua en bloque de Bogotá a Cundinamarca. “Para la Empresa de Acueducto de Bogotá no es sensato vender agua en bloque, y con razón la gente del departamento se siente atropellada por ese esquema. Lo que le he dicho al Gobernador es osado, pero es poderles proponer que tomemos a la EAAB y la hagamos regional”, aseguró la mandataria, quien recordó que esto apenas es una idea que, considera, podría traer desarrollo y servicio de manera equitativa.



En materia ambiental y de recursos también se anunció la compensación ambiental para campesinos protectores de entornos ambientales y de un proceso conjunto para descontaminar el río Bogotá y cumplir con el fallo.



En seguridad, además de los consejos conjuntos para analizar estrategias contra el crimen, se habló de la propuesta de contar con un helicóptero Halcón en beneficio de las dos sabanas (Centro y Occidente) para acciones de monitoreo.



Para que estos y otros proyectos se materialicen, en los próximos días se instalarán mesas técnicas de trabajo. “Buscamos generar confianza para trabajar unidos por la Ciudad-Región con un plan de desarrollo conjunto, destacando proyectos. Y tenemos que seguir buscando una articulación que nos permita ser la primera región metropolitana de Colombia”, concluyó el Gobernador a la salida del encuentro.



