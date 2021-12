¿Ya sabe dónde va a rezar la novena de Navidad? Si busca un buen plan para hacerlo, sepa que la Alcaldía y el Instituto para la Economía Social (Ipes) están organizando novenas en las Plazas de Mercado de Bogotá.



Además de la novena, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, música y eventos culturales. También, podrán acceder a la amplia oferta gastronómica de las plazas.



(Le puede interesar: Estos son los puntos de Bogotá donde habrá alumbrado navideño)

"Además de disfrutar de los tradicionales buñuelos y natilla, encontrarán el pesebre representado por los hijos de los comerciantes, música en vivo, donación de regalos, en fin, una amplia oferta artística y cultural para compartir en familia la magia de esta bella época del año”, comentó Libardo Asprilla, director general del IPES.

Programación de novenas en las plazas de mercado de Bogotá

- 16 de diciembre: plaza distrital de mercado Samper Mendoza 9:00 p.m.



- 17 de diciembre: plaza distrital de mercado 20 de Julio 3:00 p.m.



- 18 de diciembre: plaza distrital de mercado Kennedy 2:00 p.m. y plaza distrital de mercado Doce de Octubre 10:00 a.m.



- 19 de diciembre: plaza distrital de mercado Siete de Agosto 9:00 a.m.



- 20 de diciembre: plaza distrital de mercado Fontibón 12:00 p.m.



- 21 de diciembre: plaza distrital de mercado Santander 2:00 p.m.



- 22 de diciembre: plaza distrital de mercado Trinidad Galán 2:00 p.m.



- 23 de diciembre: plaza distrital de mercado Las Ferias 3:00 p.m.



- 24 de diciembre: plaza distrital de mercado Restrepo 10:00 a.m.

(Para seguir leyendo: El Jardín Botánico se llena de luces y se une a la ruta de la Navidad)

EL TIEMPO