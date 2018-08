'Me sacaron el corazón, lo repararon y lo volvieron a meter'

La Fundación Cardioinfantil realizó por primera vez en América Latina un autotrasplante cardíaco. Fue para extirparle un tumor en el corazón a Laura Caicedo, una joven de 22 años a quien luego de diez horas, y sin el tumor, se le reinició el corazón. "La mente es esencial en un proceso como este" dice Laura, mientras cuenta que su recuperación fue de 8 días, al dar su primera entrevista luego de ese procedimiento.

Su testimonio es esperanza para otros pacientes en Colombia que esperan una cirugía como la que le practicaron a ella y que será una realidad según informó el director de la Fundación, Juan Pablo Umaña: "estamos desarrollando un proyecto para recibir los casos de aquellos pacientes que necesiten una intervención de esta complejidad".

8 de cada 10 ascensores en Bogotá son inseguros

El Concejal Rolando González denunció que en lo que va de este año, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos-IDIGER, ha realizado 2.378 visitas de verificación a edificaciones públicas y privadas, en las que encontró que de 5.475 ascensores, el 78% (4.250 ascensores) no cuentan con una certificación de calidad y seguridad, y el 87.7% no contaba con certificado de inspección.



El 55% de las visitas de verificación realizadas fueron solo a edificios de Usaquén y Chapinero.



Actualmente Bogotá no cuenta con un censo que permita establecer la antigüedad de los ascensores, con una estadística de este tipo las medidas preventivas serían más precisas. Cada mes se reciben en promedio 25 denuncias por mal funcionamiento de elevadores.



En lo corrido del año los bomberos de Bogotá han atendido 343 incidentes en ascensores que han dejado 515 personas rescatadas y 11 lesionados.

El cañón de las Hermosas, de zona de guerra a espacio de reconciliación.

Hace poco años, el cañón de las Hermosas era sinónimo de violencia. Por allí pasaron guerrilleros y soldados tratando de conquistar el territorio donde nació la guerra. Los campesinos se escondieron y luego se acostumbraron a escuchar, entre loma y loma, el sonido de las balas.



Este fin de semana, en el primer aniversario de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, esas trochas se convirtieron en la ruta de la primera clásica por la reconciliación. Un proyecto liderado por la doble campeona olímpica de BMX, Mariana Pajón.



Ella será desde ahora, la aliada de estos campesinos, de los que quieren ver al sur del Tolima convertido en un destino turístico de paz, en un pueblo que superó el conflicto.



