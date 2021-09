Notarías Bogotá: ¿Cuáles funcionan los sábados y en qué horario?

En Bogotá hay 77 notarías activas en total, y 32 de ellas están habilitadas los días sábados para realizar trámites como la solicitud de registro civil, divorcios, sucesiones, escrituras o matrimonios, que con la reactivación se han vuelto a realizar de manera presencial.

(Le puede interesar: Estas son las notarías digitales que funcionan en el país)

En el transcurso de la semana las personas pueden tener impedimentos para realizar trámites de manera presencial, por eso algunas notarías han habilitado sus servicios los días sábados, además de ofrecer plataformas web para realizar los procesos legales virtualmente. A continuación encontrará un listado de las que están disponibles en ambos modos.

8:00 am a 12:00 m

- Notaría 1, calle 16 # 4-62

- Notaría 14, calle 53 # 21 - 40

- Notaría 41, carrera 15 # 75 - 09

- Notaría 55, calle 20C #97B - 26

- Notaría 62, carrera 24 # 53 - 26

- Notaría 67, Av. calle 72 # 81A - 64



8:00 am a 1:00 pm

- Notaría 38, carrera 7 # 33 - 13

- Notaría 54, carrera 10 # 15- 04 Sur



8:30 am a 12:30 pm

- Notaría 56, carrera 73 # 59-12 sur, Centro comercial Metro sur, local 221 y 222

- Notaría 57, Av. calle 45 A Sur # 50 – 47

- Notaría 20, Av. carrera 15 No 80 - 90, (sábado de 8:30 am a 1:00 pm)

(También: Proceso de registro de una empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá)

9:00 am a 12:00 m

- Notaría 28, calle 71 # 10 – 53

- Notaría 34, calle 109 # 15 - 55

- Notaría 36, calle 71A No. 15-19

- Notaría 37, calle 67 # 7- 90

- Notaría 43, calle 109 # 19-36



9:00 am a 12:30 pm

- Notaría 18, carrera 13 # 27-20

- Notaría 19, calle 63 # 9a - 83

- Notaría 39, calle 119 # 14 - 26

(Además: El Distrito autorizó aforo del 75 % en cines, teatros y restaurantes)

9:00 am a 1:00 pm

- Notaría tercera, carrera 69B Nº 34 - 02 Sur

- Notaría quinta, carrera 15 A# 120- 63

- Notaría 7, calle 12 B No. 8-39 Edificio Bancoquia

- Notaría novena, calle 74 # 11-37

- Notaría 33, carrera 7 N. 155C - 30

- Notaría 58, Av. Cra. 54 # 45 A -19 Sur

- Notaría 59, calle 146 C. Bis # 90-11 Suba

- Notaría 60, calle 161 # 16A - 32

- Notaría 61, calle 13 # 60 - 81

- Notaría 69, carrera 24 # 53 - 26

- Notaría 72, carrera 11 #71-73 Piso 2

- Notaría 44, carrera 15 # 96 - 07 (sábado de 9:30 am a 12:30 pm)

- Notaría 73, Av. El Dorado 69 C- 03 Local 103 (sábado de 9:00 am a 1:30 pm)

*Si requiere información adicional consúltela con la notaría de su preferencia.

EL TIEMPO