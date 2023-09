“Nuestro plan de trabajo es uno de libertad para Cundinamarca”, aseguró Ricardo López, excontralor del departamento y candidato a la gobernación, avalado por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga), en entrevista con EL TIEMPO.



(Lea también: 'Integración sí, pero no Región Metropolitana’: Liliana García, candidata a Gobernación).

López lleva ocho meses haciendo campaña, recogió 60.000 firmas e inscribió su candidatura por el movimiento independiente Despierta Cundinamarca.



El aspirante al alto cargo indicó que la libertad y ofrecer los mínimos vitales a los cundinamarqueses son el eje de su plan de gobierno e hizo una fuerte crítica al sector de la salud.



“En temas de salud, ahora hay que tener horario para internarse en el departamento, de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 7 de la noche, porque se acabaron todos los puestos de salud”, dijo López.



Y agregó que en la actualidad solo hay 50 puestos de salud en todo Cundinamarca. “A la gente se le atiende en las cabeceras municipales, hay 116 municipios y 15 cabeceras, es decir, más de 100 municipios desprotegidos”, enfatizó López.



El candidato explicó que su propuesta para este problema es regresar a la salud preventiva y recuperar los puestos de salud. “Faltan médicos en el departamento, tenemos una universidad y un hospital universitario y no hay facultad de medicina, vamos a crearla en la Universidad de Cundinamarca para generar ese arraigo”.



También dijo que, debido a que la EPS del departamento se quebró, cerca de 500.000 usuarios “quedaron desprotegidos”.



Por el lado de seguridad, el candidato aseguró: “Nos urbanizaron y nos trajeron toda la inseguridad”. Y dijo que la identidad de los municipios se ha perdido. “Usted ya no diferencia un Suba, un Bosa a un Cota, Mosquera, Madrid”.



Y agregó que Soacha tiene un grave problema de movilidad y “solo le han dicho mentiras, Soacha no tiene ni siquiera alimentadores, la gente todavía está pagando el carrito para bajarse de Altos de Cazucá”.



(Le puede interesar: Lo que está en juego en pelea por alcaldía de Chía, de los más poblados de Cundinamarca).

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo López Arévalo. Foto: Archivo particular

Aseguró también que el Distrito, la Nación y el departamento tienen una deuda con ese municipio. “Soacha es un municipio receptor de desplazamiento y de la vida de Colombia. Allá solo llegan a pedir los votos y no les llegan las transferencias”.



En cuanto a la Región Metropolitana, López dijo que era “un engendro. La fórmula como mecanismo asociativo es válida en todo el país; se ha hecho en Valle del Cauca, en Santander, en el Eje Cafetero”. Además aseguró que el problema de esta figura es que los 116 municipios se desconocen y que hay que modificarla.



“Hay que eliminar ese derecho de veto, aquí lo que se está buscando es arrollar a Cundinamarca, a Bogotá. En igualdad de condiciones, podemos desarrollarnos conjuntamente”, indicó.



En materia de movilidad, López dijo que apoya el Regiotram del Norte. “Son proyectos que se adelantan, pero es un ejemplo de la mala planeación; primero urbanizaron y después se preocuparon por las vías”.



Y para mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, el aspirante a la gobernación propone un acuerdo macro entre ciudadanía, empresarios, gobierno y autoridades.



“Primero hay que evitar que se siga urbanizando desordenadamente Cundinamarca porque no alcanzan el agua ni las vías. Hay que adelantar los proyectos de transporte masivo y buscar nuevas alternativas como la avenida La Esperanza para que salga hasta el municipio de Funza, usted llega al aeropuerto y ahí tiene que salir a la 13”, explicó.



(Puede leer: ¿Qué harán los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para proteger a nuestros estudiantes?).

Y agregó que aunque no le parece mala idea que TransMilenio llegue a Chía, Cajicá y otros municipios cercanos a Bogotá, hay que abrir la variante por Guaymaral, “hay que buscar soluciones inmediatas y la gente está muriendo en un trancón”.



Respecto al agua, un recurso por el que en varios municipios se está sufriendo porque no hay o llega en malas condiciones, López dijo que el 50 por ciento del departamento no tiene plantas de tratamiento. “No estoy de acuerdo con que se construya un Chingaza II, hay que solucionar primero los problemas de los municipios que no tienen agua; entonces hay que reforzar los acueductos veredales y proteger las fuentes hídricas. El agua del futuro se garantiza comprando los terrenos con agua”.



REDACCIÓN ELTIEMPO

LOREN VALBUENA

Más noticia de Bogotá