Nos dejó el bus / Opinión

Antes del paro nacional, los expertos estimaban en cuatro billones de pesos la suma necesaria para salvar los sistemas de transporte masivo, es decir, el 25 % del monto que pretende recaudar el ministro Restrepo en la reforma tributaria que le corresponderá liderar.

Esta cifra, de por sí ya escandalosa, es la sumatoria de la crisis estructural y de los efectos negativos de la pandemia. Durante el año 2020, y en lo transcurrido del 2021, ha sido necesario mantener la operación de los sistemas, pero con una reducción de más del 50 % en la demanda y un incremento del 60 % en los gastos de operación por efecto de las medidas de bioseguridad. La ciudadanía ha ignorado el laberinto sin salida en el que los operadores y los entes gestores se encuentran, pero es fácil concluir que no existe actividad económica que resista gastos en alza, costos constantes y caída vertiginosa de ingresos.



Un par de semanas atrás, los titulares de los principales diarios reportaban la gravedad de la crisis financiera. Los operadores en Bucaramanga negociaban la terminación anticipada de sus concesiones, Cartagena se quedaba sin operador de recaudo y Barranquilla era auxiliada con un crédito. Panorama desolador que los alcaldes advirtieron al Gobierno Nacional mediante una carta enviada el pasado 12 de enero.



Sin embargo, el golpe definitivo lo están asestando los agitadores y vándalos, quienes parapetados en las protestas, mayoritariamente pacíficas, han hecho del transporte público un ícono de su insensatez. El MIO, en Cali, requerirá de años para volver al nivel de servicios que tenía antes del binomio pandemia-vándalos.



TransMilenio tendrán que aplazar inversiones proyectadas para su mejoramiento y dedicarse a recuperar estaciones y reparar buses. En fin, lustros de retroceso.

La movilidad, hoy en día, es el instrumento para el libre ejercicio de otros derechos humanos de singular importancia como la salud, el trabajo o la educación, todos determinantes para alcanzar una vida digna.



La infraestructura no es de un gobierno en particular, ni de un partido político. Nos pertenece a todos, se paga con los impuestos y requiere de un enorme esfuerzo fiscal y social. Los gobiernos se van y la infraestructura se queda.



Destruir el capital social para reivindicar derechos fundamentales es una contradicción. Buscar reivindicaciones sociales quemando buses o destruyendo paraderos es como pedir mayores inversiones en educación quemando colegios.



La pandemia llevó al límite los sistemas de transporte masivo, y el vandalismo, que no la protesta social, está dejando atrás los planes de modernización de las flotas, la discusión alrededor de tecnologías limpias, el mejoramiento de los servicios y la ampliación de su cobertura.



La movilidad masiva es una gran conquista para la sociedad colombiana, es el punto de partida para construir ciudadanía a partir de servicios públicos eficaces y en constante mejoramiento. Es por ello que su cuidado y buen uso debe partir de la educación en casa y en los colegios. Es un llamado de atención, también, para todos aquellos que anhelan que soluciones como el metro de Bogotá sean una pronta realidad.



A comienzos del 2020 esta estrategia de movilidad masiva alcanzó, en 8 ciudades, los cinco millones de viajes diarios, viajes que conectan a los ciudadanos con sus necesidades, articulan las ciudades y ofrecen una alternativa de transporte incluyente e igualitaria.



En un mundo dominado por las redes sociales y los influencers, no estaría de más que unos y otros invitaran a sus seguidores a respetar la infraestructura de movilidad urbana que tanto necesitamos. No podemos seguir destruyendo el progreso con el argumento de que estamos buscando progreso.