Estas son las reglas de la nueva cuarentena por localidades en Bogotá

El viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que la capital entra en alerta naranja por covid-19, después de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el Ministerio de Salud. Esto implica, básicamente, volver a cuarentena; pero esta será por grupos de localidades y rotará cada 15 días entre este lunes 13 de julio y el 23 de agosto.



Serán tres grupos los que organizarán el confinamiento estricto de 15 localidades. Es decir, los habitantes de estas zonas deberán volver a un aislamiento como el que se vivió al inicio de la pandemia.



El primer grupo comprenderá las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Para ellos aplicará la cuarentena entre este lunes 13 y el 26 de julio.



Claudia López. Foto: Ministerio de Salud

Esta nueva medida se tomó, según explicó la alcaldesa Claudia López, para enfrentar el pico de contagio que, justamente, sucedería en agosto. Bogotá había estado en alerta amarilla desde el 12 de marzo y, en ese periodo, pasó por un primer confinamiento estricto, luego por una paulatina apertura económica, una alerta naranja en la localidad de Kennedy y una serie de cierres por UPZ. A pesar del cuidado, la capital llegó este domingo a los 49.644. Desde el inicio de la pandemia, 1.123 personas han fallecido en la capital y la ocupación de unidades de cuidados intensivos llegó al 89,9 por ciento, llevando al sistema hospitalario a una alerta roja.



En julio, según explicó la mandataria, la reactivación económica ha llegado a tal punto que en la ciudad ya hay entre 6,5 y 7 millones de personas en movimiento. “Cuando hicimos cuarentena en marzo se redujo en un 80 por ciento el movimiento de personas (...). Ahora estamos a un 10 por ciento de un día normal, en el que circulan ocho millones de personas de la ciudad”, explicó López y aseguró que es imposible vivir el pico de contagio en las mismas condiciones. Hacerlo colapsaría el sistema de salud.

Las reglas

Así las cosas, el Distrito anunció un nuevo modelo de cuarentena con reglas específicas. Cuando su localidad entre en cuarentena sepa que habrá restricción total.



Según el decreto, solo se podrá salir a:



1. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. Para su obtención podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar.



2. Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.



3. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales.



4. Orden público, seguridad general y atención sanitaria.

5. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.



Esto aplica solamente para los días y las zonas donde habrá cuarentena estricta. Las únicas excepciones son las anteriormente mencionadas. En el caso de las localidades en cuarentena estricta no aplican las más de 40 excepciones del Gobierno Nacional, solo las cinco que definió el Distrito.



Si usted está en una localidad en cuarentena y trabaja fuera de ella, no puede salir.



Así mismo, si usted trabaja en una localidad en cuarentena (y no está dentro de las excepciones en mención), no puede ir.

Así se vive el primer día de cuarentena por localidades. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los trabajos permitidos

De acuerdo al decreto 169 y a la página web de la Alcaldía, estos trabajos están permitidos. Las personas que estén entre estas excepciones deben ir debidamente identificadas:

"a) Atención y emergencias médicas y aquellos destinados a la atención domiciliaria de pacientes, siempre y cuando cuenten con plena identificación de la institución prestadora de servicios a la cual pertenecen.



b) Abastecimiento y distribución de combustible.



c) Servicios de ambulancias, sanitarios, atención prehospitalaria, la distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y emergencias veterinarias.



d) Realizar el abastecimiento, producción, distribución, cargue y descargue de elementos de primera necesidad, productos de aseo, alimentos preparados, bebidas, suministros médicos y agua potable, incluidos los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar-PAE, así como aquellas actividades de distribución de material que hagan parte de la estrategia de educación no presencial 'Aprende en Casa toca tu puerta'.



e) Personas que presten sus servicios a empresas o plataformas tecnológicas dedicadas a la entrega a domicilio de elementos de primera necesidad, alimentos preparados o no, y productos farmacéuticos que deban ser entregados en la localidad. Las personas que realicen esta actividad deberán estar plenamente identificadas.



f) La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento y emergencias de servicios públicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, gas natural, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones, call center, redes y data center, debidamente acreditados por las respectivas empresas públicas y privadas o sus concesionarios acreditados.



g) La prestación de servicios funerarios, exclusivamente durante el tiempo de la prestación del mismo.



h) La prestación de servicios de empresas de vigilancia privada y transporte de valores.



i) La prestación de servicios bancarios, financieros, notariales y operadores postales de pago debidamente habilitados por el Gobierno Nacional.



j) El transporte de animales vivos y productos perecederos.



k) La Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo Oficial de Bomberos, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, organismos de socorro y Fiscalía General de la Nación, rama judicial, organismos de emergencia y socorro del orden nacional, departamental o distrital.



l) Servidores públicos y contratistas estatales para el cumplimiento de actividades relacionadas con la declaratoria de calamidad pública, emergencia económica y recolección de datos.



m) Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, y la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de la Mujer e Idipron.



n) Los indispensables para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita y digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados.



ñ) Las personas que acrediten debidamente ser personal de TransMilenio S. A. y Sistema Integrado de Transporte Público, sus operarios, concesionarios, contratistas y personal de apoyo necesario para la operación.



o) Personal que labore en plantas de producción de alimentos y productos farmacéuticos.



p) El personal indispensable para asegurar la alimentación, atención e higiene de los animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado.



q) El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas que se adelanten en la localidad".

Otras reglas

- Uso obligatorio de tapabocas. "La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar", asegura el decreto.



- Distanciamiento de más de dos metros cuando se hagan las actividades permitidas en el exterior.



- En el caso de abastecimiento, solo podrá salir una persona por familia. Lo mismo aplica para sacar a las mascotas.



- Cierran todos los comercios excepto los de abastecimiento, farmacias y los de artículos de primera necesidad.



- Entre 8 p. m. y 5 a. m. nadie podrá salir a la calle.



- Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas.



- Mientras su localidad esté en cuarentena no se puede salir a hacer ejercicio al aire libre.

Aún hay pico y cédula

Tenga en cuenta que en toda la capital seguirá aplicando el pico y cédula. Según el decreto 169 de 2020, funciona así:



"1. En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.



2. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.



El control de esta medida estará en cabeza de los establecimientos de comercio o entidades públicas según corresponda.



Parágrafo 2. La condición descrita en precedencia no aplicará en los siguientes casos:



a) Los servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.



b) La persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de acompañamiento para realizar actividades o trámites.



c) Al personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud debidamente identificados". Consulte aquí el cronograma de pico y cédula de julio.

Pico y cédula Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Día sin IVA

Claudia López aclaró que este día de descuentos "no se cancela, pero no se suspende la cuarentena estricta. En el tercer día sin IVA vamos a mantener el pico y cédula y los establecimientos de comercio que estén cerrados, porque hay cuarentena estricta, permanecen cerrados; y, como lo acordamos y ya lo hicimos en la ciudad, no habrá comercio presencial de electrodomésticos para evitar aglomeraciones, no vamos a permitir aglomeraciones en ningún sentido, ni por marchas, ni por plantones ni para el día sin IVA; no hay causa más importante que la vida en este momento".

Recuerde el cronograma de cuarentena por localidades

- Del 13 de julio al 26 de julio:

Ciudad Bolívar

San Cristóbal

Rafael Uribe Uribe

Chapinero

Santa Fe

Usme

Los Mártires

Tunjuelito

- Del 27 de julio al 9 de agosto:

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón

- Del 10 de agosto al 23 de agosto:

Suba

Engativá

Barrios Unidos

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO