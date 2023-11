Prográmese para la noche de museos gratis en Bogotá: le contamos a cuáles puede asistir

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria Exposición "Arrancar los ojos", de la artista Gabriela Golder. Lugar: Carrera 7 # 6b - 30. Hora: 9:00 a.m. - 9 p.m. Entrada libre

Mutíbo, Museo del Títere de Bogotá Exposición: "Sergio Londoño creador de Manuelucho, punto de partida para una panorámica nacional del títere". Lugar: www.mutibo.com Hora: 7:00 a.m. - 8:00 p.m. Entrada libre.

Museo Histórico de la Policía Nacional Lugar: Calle 9 # 9 27 Hora: 10:00 a.m. - 9:00 p.m. Entrada libre

Biblioteca Nacional Exposición: "A través de la Crisálida: Maria Sibylla Merian" . Exposición: "Diario de Campo: Orlando Fals Borda en Saucio". Lugar: Calle 24 # 5 - 60. Hora: 9:00 a.m. - 8:00 p.m. Entrada libre

Lux non occidat - Museo y Archivo Histórico U. Externado Conversatorio: De Clío al clic: Historia pública, difusión y nuevas formas de ser historiador(a). Lugar: Calle 12 # 1-17 Este. Edificio A, piso 5. Hora: 4:00 p.m. - 8:00 p.m. Entrada libre

Castillo de las Artes / Idartes Muestra de experiencias artísticas comunitarias: 'El Castillo NO es un museo'. Lugar: Calle 23 # 14 - 19 Hora: 6:00 p.m. - 9:00 p.m. Entrada libre

Museo de La Salle 6:00 p.m. - Presentación del proyecto "Gaia Narrativas transmedia" · 7:00 p.m. - Cierre exposición temporal "Des-Componer" Lugar: Carrera 2 # 10 - 70. ​​​​​​​Hora: 9:00 a.m. - 9:00 p.m. Entrada libre.

Casa Museo Caldas



9:00 a.m. - 9:00 p.m.: Recorridos guiados.



9:00 a.m. - 9:00 p.m.: Exhibición pinturas "Hablando del conflicto armado a través del arte".



4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Exhibición capacidades y tareas del "Grupo MARTE de Ingenieros Militares".



5:30 p.m.: Show canino.



6:00 p.m. - 7:00 p.m.: Intervención musical "Orquesta "Nota 13" del Ejército Nacional".





Lugar: Carrera 8. # 6c - 73.



​​​​​​​Hora: 9:00 a.m. - 9:00 p.m.



Entrada libre.