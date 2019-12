30.000 velitas prendieron la Navidad en el Simón Bolívar

Con la ceremonia de la luz y un espectáculo pirotécnico, en los que participaron más de 30.000 personas en el parque metropolitano Simón Bolívar, comenzó oficialmente la temporada de Navidad en Bogotá.

A las 9 de la noche, luego de que se repartieron 30.000 velas, se realizó la tradicional ceremonia de la luz: se prendió una gran veladora y se fue pasando el fuego a todos los asistentes para que prendieran sus velitas. En esta oportunidad fueron papá y mamá Noel quienes empezaron la ceremonia de la luz.

Los asistentes disfrutaron de la presentación de un coro navideño, del show del comediante Andrés López y del grupo musical Cantar y Vivir con una obra especial para la llegada de Navidad.



Luego de la ceremonia de la luz se realizó un gran espectáculo de juegos pirotécnicos que mezcló una coreografía de luces con villancicos y música navideña, durante cerca de 30 minutos.



En el resto de la ciudad, los bogotanos replicaron en sus casas con sus familias la ceremonia de la luz. Velitas encendidas en todos los barrios fueron el espectáculo generalizado en todos los barrios. En las puertas de los edificios y conjuntos residenciales, los vecinos se congregaron en torno a las velas.



En esta celebración, que marca el comienzo de la temporada, las autoridades reportaron una reducción de las riñas y las lesiones personales. Mientras que para esta fecha de 2018, el número de riñas reportadas fue de 2.658, este 7 de diciembre de 2019, la cifra se ubicó en 2.612 riñas.



Al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar no llegó ningún caso de personas quemadas, pero la ciudad sí reportó 11 de personas afectadas con pólvora que no requirieron hospitalización.



Como la temporada apenas comienza, la alcaldía insistió en su mensaje de este año: “Nunca toque la pólvora, nunca”, que busca evitar lesiones de por vida por el uso inapropiado de artefactos fabricados con pólvora.



En lo corrido del mes, el Distrito ha llegado hasta 5.766 ciudadanos para hablar sobre los riesgos de usar artefactos pirotécnicos, así como para recordarles cuáles son las sanciones que deberán afrontar en caso de incumplir la norma.



De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia, las personas que compren, comercialicen o use pólvora serán multados por 883.296 pesos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET