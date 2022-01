Después de casi 24 años, seguimos insistiendo en el pico y placa como la solución más eficiente a la congestión vial que tiene Bogotá. Eso demuestra que hemos avanzado poco y que, al final, una medida que nació como transitoria ya venía perdiendo relevancia con el paso del tiempo, pues, cuando se puso en marcha, teníamos 500.000 vehículos circulando en las calles y hoy ya vamos por los 2.500.000.



Se estima que el año pasado se registraron cerca de 57.000 carros nuevos en Bogotá, sin contar aquellos matriculados en los municipios vecinos. Y ni hablar de las motos que suman casi 478.000, con una tendencia a seguir creciendo de manera preocupante.



Pero la culpa de los problemas de movilidad no la tienen los dueños de los vehículos, pues son personas que han encontrado en el carro o la moto una alternativa más cómoda y segura que el transporte público, un medio que antes de la pandemia venía perdiendo pasajeros como consecuencia de los problemas de calidad en el servicio, hurtos, ventas ambulantes, demoras en las frecuencias y cobertura de las rutas. Mientras el transporte público mantenga bajos niveles de satisfacción, el transporte privado seguirá siendo atractivo y la gente seguirá comprando carro o moto, a pesar de los trancones.



El pico y placa desconoce esta realidad y se aprovecha de la necesidad de desplazamiento que tienen muchos bogotanos para forzarlos a pagar por transitar vía pico y placa solidario (que más que una contribución ‘voluntaria’ parece más un impuesto), aunque también pueden compartir el carro. Es una medida interesante pero difícil de cumplir, porque no es tan sencillo lograr que coincidan los 3 ocupantes con el lugar de origen y destino del viaje, así como en los horarios de llegada y salida de sus actividades cotidianas. Más fácil la tienen aquellos que pueden comprar un vehículo hibrido o eléctrico, pues la restricción no les aplica.



El pico y placa es una medida draconiana que aunque en el corto plazo puede generar resultados, con el paso del tiempo se convierte en una medida anti-técnica, pues deja de ser una restricción y tiende a ser más una prohibición, incentivando la compra de un segundo vehículo o forzando a la gente a pagar para movilizarse en las horas pico, con lo cual, al final, la congestión no se soluciona.

De cualquier manera, el Distrito va a recibir más ingresos por aquellos que quieren evitar la restricción o por otros tantos que volverán al transporte público; ese incremento en la demanda aliviaría la crisis financiera del mismo.



Pero no es tan fácil que una persona que se bajó del TM o SITP regrese al sistema. Todavía tiene la posibilidad de comprar una moto, al ser un modo atractivo en términos de costo, libertad de movimiento, eficiencia en desplazamientos y facilidad de parqueadero. Ojalá prefiriera la bicicleta, pero esta no es una opción para trayectos largos y mucha mejor por las pocas condiciones de seguridad que hoy tienen los biciusuarios.



El impuesto vehicular le representa al distrito 963.000 millones de pesos y, a diferencia de una tasa, estos, en su mayoría, son de libre destinación. Caso contrario sucede con lo que se recauda por sobretasa a la gasolina, cuyos ingresos ayudan a financiar el Metro, el IDU y los Fondos de Desarrollo Local, además de lo que recibe la ciudad por parqueo en vía y multas de tránsito, entre otros.



Por supuesto, el uso del carro tiene externalidades negativas (congestión, ocupación del espacio público, contaminación y accidentalidad) comparado con otros medios, pero declararles la guerra a sus propietarios conlleva impactos económicos y sociales en el mediano plazo.



El carro dejó de ser un bien aspiracional y de difícil acceso, hasta en los supermercados de cadena hay ofertas para adquirirlo. De acuerdo con la información oficial de la encuesta de movilidad, se estima que es la clase media quien más realiza viajes en carro: 38% el estrato 3 y 25% el estrato 4. Muy posiblemente esos porcentajes cambien en la pos-pandemia, por el miedo al contagio, la inseguridad y la posibilidad de utilizar el carro o moto como una alternativa de subsistencia ante los altos niveles de desempleo y las ventajas económicas que de tiempo atrás vienen ofreciendo las plataformas tecnológicas.



No es sencillo resolver la congestión vehicular en la ciudad, pero el pico y placa no puede ser la única solución. Debemos evolucionar al cobro por cogestión, cambiar hábitos y rutinas de desplazamientos, promocionar horarios escalonados y teletrabajo, así como mejorar la gestión de tráfico para la atención de siniestros viales y mal parqueados. Y, sobre todo, mejorar la calidad del servicio en el transporte público y, por qué no, crear incentivos tributarios para quienes utilicen menos su carro. Lo cierto es que no podemos permitir que un debate técnico se convierta en un debate político y emocional.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos

En Twitter: @OmarOrostegui