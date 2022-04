En medio de una rueda de prensa, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, se refirió a los últimos acontecimientos de seguridad en Bogotá. Según la mandataria, en la ciudad se han presentado seis casos de homicidio en las últimas semanas donde los cuerpos han aparecido en bolsas plásticas en diferentes puntos de la ciudad. En esa misma línea, las autoridades anunciaron que ya se ha podido esclarecer la autoría de tres de los seis casos, no obstante, hasta el momento solo se conoce el resultado de una de las investigaciones.



“No hay casas de pique en Bogotá. Eso no existe. Lo que ha habido, desafortunadamente, es un ajusticiamiento macabro entre organizaciones criminales de narcotráfico. Seis hechos, de los cuales tres ya están esclarecidos por nuestra Fiscalía y los otros tres los vamos a esclarecer. Esclarecer quiere decir que los responsables de esos tres homicidios ya fueron capturados y que la estructura criminal a la que pertenecían también está siendo desarticulada”.



No obstante, EL TIMPO conoció de otros cinco casos, en este mes, donde los cuerpos no aparecieron en bolsas plásticas pero si asesinados y abandonados en diferentes partes de la ciudad. Estos, corresponden a una pareja de aproximadamente 25 años, que el 4 de abril fue hallada con disparos en sus cabezas y abandonados en una zona rural de San Cristóbal.



Por otro lado, el 17 de abril, otro hallazgo se hizo en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad, donde apareció un hombre incinerado que fue dejado en una zona boscosa del sector de Juan Rey. "Se conoce que es una persona de sexo masculino. Inmediatamente, por la situación en que queda luego de ser incinerado, se hace necesario que Medicina Legal pueda establecer con propiedad qué edad tenía y quién es realmente esta persona", explicó el Teniente Coronel Alejandro Rodríguez, Comandante de Seguridad Ciudadana N°2.



El otro hallazgo confirmado es el del cuerpo de una mujer que fue abandonado en el río Tunjuelo en los límites entre Usme y Ciudad Bolívar. El cadáver fue recuperado por organismos de emergencia y las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de la persona.



Finalmente, el último homicidio con similares características se reportó el 21 de abril, a las 10:30 de la mañana, en Engativá. La Policía informó de otro cuerpo, de un ciudadano venezolano de 22 años y que habría sido degollado, apuñalado cuatro veces debajo de la oreja y torturado con punzadas en cráneo y cuello.



El hombre desaparecido desde el 18 de abril, y, según las autoridades, era consumidor de sustancias alucinógenas. Frente a este caso, la Policía dice que se encuentra adelantando las investigaciones, pero todo indica que haría parte de esa secuencia de homicidios que aterran a los bogotanos.



Por otro lado, la alcaldesa dijo que pese a estos últimos hallazgos, las cifras de seguridad de Bogotá han venido mejorando y que por ahora se trabaja con fuerza en mejorar los indicadores de hurto a personas que le siguen causando problemas a la ciudad. Para ello, le solicitó al presidente de la República, cumplir con el envío de 1.000 efectivos más para reforzar el cuerpo policial de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ