No va el piloto de pico y placa en la Autosur

Hubo cambio de planes en la alcaldía de Soacha. Por causa del simulacro de aislamiento que se vivirá este fin de semana en Bogotá y Cundinamarca se aplazará el ejercicio de pico y placa por la autopista Sur, en su tramo de Soacha, que justo estaba programado para este lunes festivo 23 de marzo.

“El tema del piloto de pico y placa no va porque el decreto del gobernador hace una restricción total del tránsito vehicular”, afirmó el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. El plan era una de sus banderas de mandato. Lo había anunciado el 2 de enero y lo estuvo preparando por cerca de dos meses hasta que, finalmente, lo firmó en forma de decreto el pasado 11 de marzo.



El objetivo de la estrategia, según el mandatario, era destrabar este corredor para soachunos y bogotanos durante los planes retorno. “Cada puente festivo nos enfrentamos a que la policía cierre los cruces y no permite que los habitantes del municipio pasemos de una zona a otra. Creo que con esta medida evitaremos que los soachunos se perjudiquen. Pero, sobre todo, estoy convencido de que los más beneficiados van a ser los bogotanos, que queremos que duren más en la piscina que en un trancón en la autopista”, explicó en su momento Saldarriaga.

Sin embargo, el coronavirus y las medidas tomadas por la alcaldesa distrital y el gobernador llaman a una sola cosa: aplazar el ejercicio. Saldarriaga aseguró que el plan B es aplazar el piloto para un próximo lunes festivo, que, por calendario, caería el 25 de mayo. Sin embargo, reconoció que el ejercicio podría aplazarse aún más. “Si para ese momento no hemos superado toda la crisis del coronavirus, que es prioridad por ser tema de salud, seguiremos postergándolo”.



En últimas, el plan piloto requiere de una situación ‘normal’ para hacer las mediciones respectivas y evaluar si se volvía un ejercicio permanente. Además, lo cierto es que de viernes a lunes la Fuerza Pública y las autoridades locales estarán concentradas en no permitir el tránsito de personas y vehículos por todo el departamento.





Vale aclarar que el peaje Chusacá, el que conecta a Bogotá con Cundinamarca a través de Soacha y Sibaté, no estará cerrado ni entrará en la restricción de peajes que anunció el gobernador Nicolás García ayer. Así lo aclaró la Concesionaria VÍA 40 Express, a cargo del peaje.



Por lo pronto, Saldarriaga afirmó que concentraría sus esfuerzos en hacer cumplir lo dispuesto por el gobernador Nicolás García en el simulacro. Además, se concentrará en sus propias medidas municipales este fin de semana: un toque de queda desde las 00:00 del viernes hasta la medianoche del lunes festivo y un sistema de pico y placa para las compras de primera necesidad.

¿Y cómo ha salido el pico y placa en Bogotá?

A propósito de las restricciones de la movilidad, la capital del país también ha vivido cambios. Desde el 7 de marzo, por culpa de la alerta amarilla por calidad del aire, que aún sigue vigente, Bogotá tiene pico y placa en fin de semana y ampliación de la norma en los días entre semana.



La restricción, de carácter obligatorio y sujeta a sanciones, les ha pasado factura a varios vehículos que han evadido la regla.



Según información de la Secretaría de Movilidad, entre el 7 y el 19 de marzo se han impuesto 2.273 comparendos a vehículos particulares y 881 inmovilizaciones. Aunque el pico y placa por motivo ambiental ha generado descontento, el Distrito se sostiene en la restricción.



“Cualquier cambio en las medidas se debe hacer después de un periodo de 48 horas continuas, ya bien sea que estas vayan mejorando o empeorando. No podemos levantar la medida, porque queremos ser responsables con la salud de los bogotanos”, dice Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.



Ahora, vale aclarar algo. Por el simulacro de aislamiento, entre hoy y el lunes festivo, se levantará el pico y placa para dar paso a una restricción total. Esto no significa necesariamente que el martes no vuelva la restricción ambiental, esta decisión depende exclusivamente del comportamiento del material particulado.

