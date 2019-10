Esto responde el Distrito a denuncia de un árbol en cancha sintética

Un árbol en medio de una cancha de fútbol ubicada en el parque Japón, en el barrio La Cabrera del norte de Bogotá, ha causado polémica en la capital del país. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que está realizando una serie de adecuaciones y mejoras en este lugar, aclaró la situación.

Ante la denuncia de la inusual imagen que se conoció a través de redes sociales, explicaron que todavía no se han terminado los trabajos y que en el sitio donde se está construyendo la cancha aún hay dos arbustos: una palma yuca de especie no leñosa e invasora, y un bambú que hace parte de la especie de los pastos.



"Dichos individuos se van a quitar antes de que el parque sea entregado oficialmente a la comunidad", precisaron. Ante la duda que surgió sobre si este árbol está cobijado por la medida cautelar por un juez en enero de este año, que impide la tala de varios de ellos, aclararon que el que está en medio de la cancha no está cobijado por esa decisión.

Quienes van a la cancha no pueden ni jugar fútbol ni contemplar los árboles.



El proceso de intervención del parque comenzó en octubre del 2017, cuando el IDRD firmó el contrato de consultoría n.° 3061 con la Crea Arquitectos S. A. S. para los estudios de ingeniería y arquitectura para la adecuación del parque.



Su justificación era que este escenario estaba deteriorado y su uso debía optimizarse. Para ello propusieron instalar nueva iluminación, gimnasio al aire libre, una cancha sintética. Pero esto causó revuelo en la comunidad por la tala de árboles.



A los residentes les informaron en marzo de 2018 y los citaron a 11 encuentros durante el año, todos documentados en las actas que tiene en su poder la entidad.



Tres vecinos instauraron una acción popular para pedir medidas cautelares de urgencia, ante el Juzgado 45 administrativo del circuito de Bogotá. El juzgado aceptó la petición de los demandantes y en enero de este año ordenó "suspender de manera inmediata cualquier intervención o actuación administrativa sobre los árboles del Parque El Japón como talas, trasplantes o podas, en virtud de proteger integralmente el derecho colectivo al medio ambiente, entre otros, hasta que no exista total claridad sobre el impacto ambiental en la zona, la protección de los árboles y la participación de la comunidad".

La Alcaldía aseguró a comienzos de este año que de los 98 árboles inventariados en el parque solo seis serán talados y tres se moverán. En compensación, se sembrarían 10.



El Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), responsable de las obras, aseguró que la cancha tendrá 35.000 usuarios aproximados al año y les permitirá a los habitantes del sector realizar prácticas deportivas como yoga, aeróbicos y otras actividades físicas.



