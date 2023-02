Varias discusiones se han presentado luego de que los residentes del barrio Marsella, en Kennedy, empezaron protestar contra la construcción de un colegio público en el predio ‘La Paz’. Las manifestaciones han tenido choques con la Fuerza Pública cuando han intentado bloquear el acceso de la maquinaria al predio.



Varios residentes de Marsella le afirmaron a este diario las posiciones en contra de la obra. Uno de ellos que pidió no ser citado afirmó que “hay una afectación directa a Villa Verónica etapa I, pues el colegio se construiría a pocos metros donde hay una copropiedad de casi 300 apartamentos. Esta construcción la afectaría en temas de visibilidad, y probablemente, porqué aún no conocemos afectaciones de tipo estructural”.



Ese mismo conjunto, según José Nieto, otro residente del barrio, cuando la alcaldía local les construyó una cancha de baloncesto tuvieron una afectación.



“Ahora tendría una afectación en la parte posterior de la unidad. Además, nunca le presentaron a la comunidad un plan de manejo de tráfico, no hay un mínimo conocimiento de la comunidad al respecto”, mencionó Nieto.

De igual manera, dicen que donde la Secretaría de Educación pretende construir el colegio público hay alrededor de 1.700 unidades habitacionales, en las cuales viven aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas.



Justo donde empezó la obra, la comunidad tenía a disposición el parque como su punto de encuentro si llegaba a ocurrir alguna emergencia, ya fuera un sismo, un terremoto o un incendio.



En estas manifestaciones una mujer llamada Catalina Damián anunció que continuará atada a este árbol en símbolo de protesta e hizo un llamado a que esta sea pacífica.



Aseguro que hay un concejal que apoyándola además de los jóvenes, al parecer, de la primera línea de Kennedy.

Se 'encadenaron' a un árbol para evitar la construcción del colegio. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Aunque no reveló quien es el concejal con quien se comunicó, dice que él le ratifica que se quede ahí. “Estoy convencida de que podemos lograr algo si sigo presionando desde acá”, menciona Damián en un audio. Ella también le pide que a la comunidad que no desista de la manifestación.



De igual manera, con el apoyo del concejal dice que el fin de semana será el ejercicio más grande.



“El concejal me indica que vamos a lograr más estando acá, y que ustedes me apoyen en la calle. Sé que muchos están con trabajo, están cansados pero el ejercicio más grande viene el fin de semana”, dice Catalina Damián.



Según la defensora de derechos, Érika Prieto, que ha estado acompañando la protesta, dice que ella no se va a movilizar de allí porque está a la espera de decisión judicial que emitirá o no unas medidas cautelares.



“Ella lo que quiere es que se pare la destrucción del suelo vegetal y de la tala de los arboles en la que murieron varios animales y nidos de este sector”, agregó Prieto.

Concejales

Sobre estas manifestaciones se han pronunciado diferentes concejales, cómo por ejemplo Ati Quigua, quien ha estado de acuerdo con que "se dialogue, se prevalezcan aquellos diálogos que abarca el estado democrático".



"El tema de transportar los niños de otros barrios implica, no solo el tema del transporte, sino la madrugada que tendrían que hacer los niños y mamás, hay lugares de Kennedy donde sí se necesita el colegio" , señaló Quigua.

"No todo podemos dialogarlo a la fuerza, tenemos que retornar a ese diálogo de paz. Catalina está en huelga de hambre, y lo que veo es una ceguera del gobierno y la alcaldesa de Bogotá de respetar la memoria de los territorios. Hay una comunidad humana que interactúa con las plantas que han crecido", menciona.



Según Ati Quigua todo esto tiene que ver con el derecho a respirar, a un hábitat limpio y saludable. Además le parece que la afirmación de la alcaldesa para estigmatizar en vez de atender a la comunidad, lo que hace es que cualquier solución se vuelva inviable.



​De igual manera, concejales como Diego Cancino han estado en el lugar buscando que se priorice el dialogo entre la alcaldía, la Secretaría de Educación y los habitantes del barrio Marsella.

Además, Heidy Sánchez, concejala de la Unión Patriótica, anunció y alertó posibles vulneraciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en el parque de La Paz en Marsella. "Instamos a la administración para que prime el diálogo y no el abuso".



De igual manera, el concejal de Colombia Humana, José Cuesta uno de los que estaría apoyando la manifestación, le dijo a este diario que es "lamentable" pues no está de acuerdo con la política en la que está empeñada la alcaldesa.



"No es posible que para resolver un conflicto socio ambiental en el que está inmerso está discusión en Marsella se tenga que apelar a la fuerza represiva del Esmad" mencionó Cuesta.



REDACCIÓN BOGOTÁ.