No seamos idiotas útiles de las mentiras / Voy y vuelvo

El clima de exacerbación social que vivimos está siendo alimentado por una ola de marchas y concentraciones de todo orden. Y dado el proceso de urbanización acelerado que ha vivido el país, las ciudades se han convertido en escenario propicio para las mismas.

Muchas cosas eran previsibles: el alto número de participantes, los bloqueos y hasta los episodios vandálicos que hemos registrado. Lo que no estuvo en el cálculo de muchos –incluyendo a las autoridades– era el grado de desinformación y de noticias mentirosas que iban a alimentar la protesta, radicalizar posiciones y generar una destrucción sin antecedentes.



Aún cuesta trabajo creer que representantes de la vida política, líderes, organizaciones sociales y hasta defensores de derechos humanos se hayan prestado para alimentar esa cadena de falsedades con consecuencias lamentables. Y no es suficiente con que ahora salgan a decir que se trató de un simple like que se le dio a una información falsa o un retuit porque “parecía verdad”. Que no nos crean tan ilusos. Esa actitud solo puede generar vergüenza y decepción. Hasta los medios hemos caído en semejante exabrupto.



(Además: Efectos de la protesta en la ciudad y en la gente | Voy y vuelvo)



Las consecuencias saltan a la vista: el grupo Éxito, una de las empresas de mayor prestigio en el país, generadora de miles de empleos, una marca insignia y comprometida con causas como la lucha contra la desnutrición infantil, fue objeto de una de esas falsas noticias que provocó la ira de desadaptados que en cuestión de días han destruido 26 de sus supermercados, además de sembrar un manto de duda sobre la labor que cumple.



Algo similar ocurrió con algunas ambulancias y su tripulación, atacadas cuando desde cuentas de políticos salieron relatos alucinantes sobre cómo estos vehículos se prestaban para llevar jóvenes heridos que luego eran entregados a la policía. Otro disparate sucedió con una entidad bancaria, Davivienda, en Bucaramanga, que fue incendiada por desconocidos y sin embargo se esparció la versión mentirosa de que había sido la policía. Otras sedes de la misma entidad han sido destruidas.



Y hay muchos más casos con falsas denuncias de desaparecidos, declaraciones inexistentes, tildando marchas pacíficas como actos de un determinado partido político o relacionando fotos de líderes de izquierda con Pablo Escobar. No sé quién es más irresponsable: el que miente de esta manera aleve y grosera o el que cree en la mentira, la repite y la comparte como un autómata sin conciencia. Uno puede estar de acuerdo con las causas de quienes protestan o ser partidario de los que no apoyan ni las marchas ni los bloqueos. Pero bajo ninguna circunstancia ello significa que se deban reproducir sandeces y falacias como si nada. Hacerlo es convertirse en idiota útil de oscuras mafias de la mentira que se camuflan en el anonimato y se alimentan del embuste como los escarabajos del estiércol.



Mauricio Jaramillo, periodista experto en tecnología e innovación, hace constantemente interesantes descubrimientos sobre la falsedad implícita en las redes sociales. Y citando un texto de Sandra Defelipe, recomienda tener cuidado con todo lo que venga marcado con frases introductorias como “Están diciendo que…" o “¿Si vieron que…?” o “Está circulando…”, pues por lo general suelen carecer de fuentes creíbles o de contextos mínimos, lo que fácilmente puede convertirlas en una mentira.



(Lea también: Carta a un vándalo / Voy y Vuelvo)



Casi tan terrible como las heridas que dejan las protestas en miles de personas o los daños materiales a bienes públicos y privados, es el perjuicio que están causando las mentiras que se difunden en las redes sociales. Porque deslegitiman la protesta, minan la verdad de los hechos, apabullan a la opinión pública y multiplican el odio entre las partes. Eso, para qué negarlo, deja ganadores: a los políticos populistas e incendiarios y a grupos criminales que se alimentan del desorden. ¿Y los ciudadanos? Perdedores todos.



El torrente de desinformación parece imparable. Y salvo tardías reacciones de las autoridades, no hay forma de controlarlo, excepto si se atienden algunas recomendaciones básicas: verificar quién difunde qué, con qué intención, de dónde saca la información, qué fuente la respalda. Compartir una noticia que nos llega sin antes hacer un mínimo esfuerzo por verificar su autenticidad, por el simple hecho de que lo que allí se insinúa guarda alguna coincidencia con nuestros propios intereses, es peligroso. Esto, por supuesto, no avergüenza a los políticos, acostumbrados a jugar con las emociones de la gente, tal y como lo hacen los algoritmos de las redes sociales, pero sí cava un profundo abismo de desconfianza, confusión e incertidumbre del cual difícilmente podremos salir, como estamos viendo.



Si hay algo que resulta relevante hoy más que nunca, es la creación de grupos de chequeo de noticias, datos, expresiones o fotos y videos que pululan por el ciberespacio. Grupos como Colombiachek o los distintos espacios que los medios hemos creado con este propósito constituyen un gran paso en esa dirección. Pero el principal esfuerzo está en nosotros, en dejar de creer en aberraciones como las publicadas durante el paro nacional, sin percatarnos de la manipulación a la que estamos siendo sometidos. No dudar de ellas no nos condena, pero sí nos envilece.

¿Es mi impresión o... la palabra perdón que muchos están empleando es un buen comienzo para empezar a entendernos?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

