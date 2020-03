No se pedirá revisión técnico-mecánica mientras dure emergencia

El Ministerio de Transporte informó que solo en el caso puntual del trámite de la revisión técnico-mecánica este requisito queda temporalmente suspendido mientras trascurre la emergencia por covid-19.



Eso quiere decir que los conductores y dueños de vehículos tendrán permiso de transitar sin cumplir con este requisito solo hasta nueva orden, según cómo evolucione la emergencia en salud.

La autoridad de tránsito no podrá imponer ningún comparendo por valor de $438.900 pesos, ni inmovilizar ningún vehículo y, por ende, no habrá que pagar los costos de patios y grúa.



No pasará lo mismo con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) debido a que este se puede adquirir por medios digitales. Eso quiere decir que si se vence, los ciudadanos están en la obligación de renovarlo por canales web.

Esto es lo que dice la norma en tiempos normales

El Decreto 019 de 2012, Capitulo 15, Artículo 52, expresa lo siguiente: los vehículos nuevos de servicio particular diferentes a motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula, luego anualmente.



Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula, luego anualmente.



Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresan temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

