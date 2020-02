Consejo de Estado frena proceso contra TransMilenio por la 7.ª

La troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª se zafó de otro de los líos jurídicos que la enredan. El Consejo de Estado dejó ayer sin efecto un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que atendía una demanda ciudadana contra la construcción del tramo que pasa por un costado del parque Nacional. La demanda tomaba argumentos de tipo patrimonial.



La decisión del Consejo no es un fallo de fondo de la demanda sino de procedimiento. La orden de no intervenir el tramo del parque Nacional la había dado un solo magistrado, pero de acuerdo con la norma debía ser adoptada por la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo, es decir, por todos los magistrados de esa subsección.

El nuevo fallo no significa que se esté dando vía libre a la adjudicación del proyecto. Está pendiente una decisión del juzgado 23 administrativo en el caso de la armonización con el plan parcial El Pedregal.

La jueza a cargo de esa unidad solicitó, a través de un auto, más pruebas a finales del año y el asunto quedó en suspenso. Por el mismo hecho, pero en un proceso diferente, la Procuraduría había declarado que no encontró fallas en este caso.



Contra la construcción de esta troncal se han interpuesto varias demandas y todas se han caído.



Una vez conoció la decisión del Consejo de Estado, la alcaldesa Claudia López trinó desde su cuenta de Twitter: “Consejo de Estado no revivió Transmilenio por la Séptima. Simplemente, para subsanar un error de procedimiento en la aplicación de las reglas de competencia para decretar medidas cautelares, devolvió el expediente al Tribunal de Cundinamarca”. La mandataria ha hablado de que quiere hacer por allí un corredor ecológico.



Lo que no es claro es cómo la alcaldesa sorteará una posible vía libre a la adjudicación de esa troncal en caso de que el proceso en el juzgado 23 administrativo se resuelva.

​Hace unos días, López dijo que buscaría una concertación con los oferentes que ya presentaron su propuesta para la troncal. Sostuvo que, de ellos, rescataría el componente de ciclovía, espacios peatonales y espacios públicos, pero descartaría el componente troncal.

TM 7ma sigue suspendido por medida cautelar del Juez 23 por las evidentes fallas de planeación del proyecto, a pesar de lo cual atropelladamente lo sacaron a licitación.



TM 7ma no va!



Con comunidad y expertos construiremos un bello corredor verde en la 7ma. #BogotáReverdece — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 4, 2020

Este martes, el IDU también aclaró la situación y confirmó que "la licitación continúa suspendida" y , como la alcaldesa, aseguró que "hará un análisis técnico y jurídico que permita adoptar una decisión idónea y responsable sobre el Corredor ecológico, que mejore las condiciones de movilidad, sea sostenible e incluyente, se adecúe el enotrno urbanístico y coincida con un modelo de transporte cuyo eje central será el Metro y los Regiotram".



Voceros del Comité Ciudadano Defendamos la Séptima lamentaron ayer la decisión del Consejo de Estado y dijeron que confían en que no se construya la troncal.



BOGOTÁ