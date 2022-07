Luego de que la Alcadía de Bogotá anunciara la extensión del decreto que prohíbe los viajes con acompañante hombre en moto hasta el próximo 31 de diciembre; el gremio de los moteros no solo mostró su inconformidad sino que advirtió que tomarán acciones y que se movilizaran en las próximas semanas.

Mayerson Rodríguez, líder del club Motor Sport, señaló que, "tuvimos una reunión desde la mesa sectorial de motociclistas con la alcaldía mayor en la que logramos demostrar estadísticamente que el decreto 119 es sumamente ineficiente, porque solo redujo el delito de hurto desde el transporte de motocicleta en una 0,3% en estos meses".



Por tal razón, señaló Rodríguez que, "solicitamos a la alcaldía distrital que no extendiera esta medida porque no es eficiente, ellos ignoran toda las pruebas fácticas para dar un golpe de opinión para hacerle creer a la ciudadanía que ellos sí hacen algo en contra de la delincuencia".



Por otro lado, Miguel Forero, otro líder del gremio de los motociclistas señaló que ellos ni siquiera fueron llamados a la reunión. "No creo en las mesas que hay en la Alcaldía. Yo compré una motocicleta para andar dos personas. Bogotá está teniendo problemas grandes de inseguridad y los pañitos de agua tibia son las motocicletas. Nos siguen tildando como delincuentes cuando no lo somos”.



Pero desde las diferentes orillas políticas de la ciudad también hubo reacciones. La concejal del Centro Democrático, Diana Diago, señaló que es importante que la administración se siente consensuadamente y revise qué está fallando y

qué no en las medidas de seguridad. De igual forma, señaló la importancia de entablar un dialogue con todos los gremios de los motociclistas.



"Hay muchos ciudadanos que dependen de la moto y eso es innegable. Para trabajar, para poder llevar a sus hijos al colegio, para poder llevar el sustento a sus familias. Los ciudadanos ya no aguantamos más", puntualizó.



Desde otra orilla, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra. dijo que la medida es acertada y que tiene un impacto mínimo en la vida de los motociclistas pues de cada 1.000 viajes solo afecta a tres. "Esta es una cifra mínima, sin embargo, el conjunto de medidas que se están tomando puede que estén dando resultados. Por eso me parece adecuado que se prorrogue la medida para seguir teniendo resultados en la ciudad".



REDACCIÓN BOGOTÁ