‘No nos confiamos’: Claudia López mantiene operativo pese a anuncio de taxistas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró en la noche de este martes, que a pesar de que el gremio de taxistas haya desistido de llevar a cabo el paro, desde el distrito mantendrán el operativo para garantizar la movilidad de los habitantes de la ciudad durante este miércoles, 22 de noviembre.



"No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley", escribió la mandataria en sus redes sociales.

Si bien, durante varios días los taxistas mantuvieron en pie el paro de este miércoles, ahora, un día antes de que este se llevara a cabo, se concluyó que ya no se haría.



En un principio, el primero en salir a anunciarlo fue el llamado 'Comité del paro noviembre 22', el cual a través de un comunicado afirmó que la decisión de desistir fue tomada porque no cuentan con "garantías constitucionales". Habían planeado manifestarse desde las 5 a. m. e incluso contemplaban varios puntos de concentración, como la calle 26, en cercanías al aeropuerto El Dorado.



Horas más tarde, sobre las 7 p.m., el líder gremial Hugo Ospina unificó su decisión con la del comité. A través de un video, el líder señaló que tenía "muy buenas noticias", producto de una reunión con el Ministerio de Transporte.



"Celebramos que MinTransporte haya entendido que lo que nosotros estamos solicitando es que se dejen de inmovilizar los vehículos por la vigencia y el sello del tarjetón", dijo.

'No nos confiamos y estamos preparados para actuar'

Sin embargo, a pesar de que los taxistas levantaron el paro, la alcaldesa Claudia López, aseguró que no se confiaban, y seguirían adelante con el operativo preparado.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) la mandataria señaló:



"El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto. A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta".



Línea seguida dijo: "No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos".

El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto.



A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta!



No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en… https://t.co/gUpB9j4jMC — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 22, 2023

Dicho operativo cuenta con 1.200 uniformados de la Policía, quienes garantizarán el orden público en los principales corredores, con especial atención en la Av. El Dorado, en inmediaciones al Aeropuerto Internacional El Dorado.

#Noticias | Las autoridades no se confían, por eso se anunció que 1.200 policías garantizarán el orden público si los taxistas deciden realizar la jornada de manifestaciones.#CityNoticias@SanabriaTatiana



Siga nuestra señal en vivo en https://t.co/00Xp5t1N7r pic.twitter.com/r6EJ6yxQNf — CityNoticias (@CityNoticiasTv) November 22, 2023

