En la noche del pasado martes se registró una nueva tragedia minera en Colombia. Una explosión por acumulación de gases en seis minas de carbón en Sutatausa (Cundinamarca) deja, hasta el momento, 11 mineros muertos.

En el lugar de la emergencia, bomberos de Cundinamarca y funcionarios de Ingeominas buscan rescatar al menos a 15 mineros atrapados. Se estima que en el momento de la explosión, en los túneles había 30 trabajadores.

La hermana de uno de los mineros atrapados habló con Caracol Radio. En la entrevista dijo que no le han dado información oficial acerca de su hermano.



"Me llamó mi hermana, que vive por acá cerca, me dijo que en una de las minas en que había pasado la explosión estaba nuestro hermano", afirmó la mujer.



Ante la incertidumbre por la suerte que corrió el hermano de la mujer, ella dijo que está orando. "Mucha oración, mucha oración por todos los que están acá, por mi hermano, por todos ellos. No se merecen estar metidos allí, todos trabajamos por algo, pero este es uno de los trabajos más riesgosos", dijo la mujer a esa emisora.



El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, señaló que "en la zona no tenemos bomberos, tengo en desplazamiento el cuerpo de bomberos y de rescate minero de Ubaté".

