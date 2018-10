No hay quien continúe la peatonalización de la carrera séptima

La II fase de la peatonalización de la carrera 7.ª de la avenida Jiménez a la calle 26 se volvió una papa caliente para el Distrito.



Hasta el momento no se ha podido conseguir una firma constructora que cumpla con todas las exigencias legales para la cesión del contrato tras el fracaso del consorcio Peatones Go, que se declaró con líos financieros para terminar el proyecto.



Por lo menos cuatro firmas habrían presentado documentación técnica, legal y financiera, pero a última hora ninguna ha podido cumplir. Ni siquiera pudieron entrar los socios estratégicos que anunció Peatones Go para inyectarle capital a su empresa.

El tiempo va pasando, y, si no hay quien asuma la cesión de ese contrato –que hoy va en 47.000 millones de pesos, incluida la interventoría–, el camino que le quedaría al IDU es declarar la caducidad y volver a sacar la licitación. Si esto llega a pasar, antes de mitad del 2019 no estaría terminada.



La II fase de la peatonalización es un relicario de problemas. Según la directora del IDU, Yaneth Mantilla Barón, la obra se contrató en el 2015, “y cuando llegamos le faltaban nueve estudios para su construcción y fue necesario suspender este proceso”.



El plazo inicial en ese entonces fue de 24 meses, pero la obra en realidad arrancó el abril del 2017 con un nuevo plazo: 39 meses.

Después de adiciones y prórrogas, la realidad de hoy es que no hay ni un solo obrero en la vía. El estado actual es que la 7.ª tiene un atraso superior al 24 por ciento, el avance no es mayor del 61 por ciento y está por salir la sanción a Peatones Go por incumplir con el cronograma de obras y la entrega de informes.



Para este viernes está programada la audiencia de notificación de la multa a ese consorcio. Se estima que estaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos.



“Estamos trabajando incansablemente con la compañía aseguradora para encontrarle una solución a este problema. Entiendo perfectamente la indignación de todos los comerciantes y residentes, pero seguiremos trabajando y buscando la solución para que se siga construyendo la fase II de la peatonalización de la 7.ª”, dijo la funcionaria.



Entre tanto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Bogotá) realizó un sondeo en los establecimientos y encontró que para el 84 por ciento de los comerciantes, las ventas en esa zona de la Jiménez a la 24 han disminuido en un 34 por ciento en promedio.



“Los sectores más afectados son restaurantes, almacenes de vestuario, textiles o confecciones y accesorios; los días más críticos son viernes, sábados y domingos. El 71 por ciento de los encuestados perciben que el nivel de afluencia de personas en la zona ha disminuido”, señala el gremio.



Los comerciantes temen que llegue la temporada de fin de año y siga invadida, en obra gris y sin clientes.



A esto se suma la denuncia de los trabajadores de la obra, en especial de nivel técnico y profesional, por el no pago de sus salarios durante los últimos dos meses de trabajo, la liquidación y las indemnizaciones. Varios de ellos hablaron con este diario e informaron que fueron citados por Peatones Go a las 10 de la mañana de hoy para pagarles.



Por si fuera poco, la I fase de la peatonalización que se hizo en la pasada administración, desde la avenida Jiménez hasta la plaza de Bolívar, también tuvo problemas similares con el contratista PV Ingeniería. Y ya han pasado tres años de esta administración, y aún no se ha podido recibir por presunto incumplimiento.



HUGO PARRA GÓMEZ

BOGOTÁ