No habrá pico y placa este sábado en Bogotá: así queda la restricción para estos días

En los últimos minutos de este viernes, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que este sábado, tres de febrero, no regirá la medida del pico y placa que se había decretado la semana anterior por cuenta de la alerta ambiental zonal en Bogotá.

Después de una reunión con expertos, el alcalde Galán determinó que se levantará la medida de restricción de movilidad que dictaba que los vehículos particulares tuvieran pico y placa los sábados.



Hasta entonces, la idea era que la medida operara de 6 a.m. a 12 m. y la alternancia de los días funcionara según el último dígito de la placa de la misma forma que entre semana. Así lo hizo durante el fin de semana anterior.



En ese sentido, este sábado tres de febrero no iban a poder circular en la mañana los vehículos cuyas placas terminan en 6,7,8,9 y 0. Pero ahora, con el anuncio de Galán, podrán hacerlo sin inconvenientes.



La calidad del aire en Bogotá ha mejorado considerablemente.



- Mañana no habrá pico y placa para vehículos particulares.



- La restricción para vehículos de carga de 10 años o más se mantiene únicamente en el sur occidente de la ciudad, donde la calidad de aire todavía no es… pic.twitter.com/18HGZLH2e3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 3, 2024

El mandatario aseguró que la calidad del aire en Bogotá "ha mejorado considerablemente" y que las lluvias han ayudado a extinguir las conflagraciones en la capital.



​La restricción para vehículos de carga de 10 años o más se mantiene únicamente en el sur occidente de la ciudad, donde la calidad de aire todavía no es óptima.



En la avenida calle 13 no hay restricción para vehículos de carga.



Por otro lado, se reanudan las nuevas solicitudes de pico y placa solidario.

Así funcionará el pico y placa la próxima semana en Bogotá

Medidas de pico y placa en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

La Alcaldía de Bogotá recuerda que el pico y placa sigue operando con normalidad entre semana.



Lunes 5: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5



Martes 6: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0



Miércoles 7: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5



Jueves 8: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0



Viernes 9: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

