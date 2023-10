No hay intoxicaciones por fentanilo artesanal en Bogotá, lea la verdad de las cifras

Esta semana la concejal Diana Diago denunció que la peligrosa sustancia llamada fentanilo ya se encuentra en Bogotá y que se reportaron los primeros afectados. Dijo que ya hay al menos ocho casos de intoxicaciones reportados en lo corrido del año pero, según la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hubo una mala interpretación de los datos.

Hay que recordar que el fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico en el alivio del dolor y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico.

Según la entidad, hay que aclarar que hay dos formas de usarlo o consumirlo: la presentación legal y la manera ilegal. La primera es como medicamento y con prescripción médica, completamente aprobado y seguro, o sin prescripción médica que ya sería catalogado como un uso abusivo y el otro uso es el ilegal, de producción artesanal y altamente peligroso.



Añadieron que este último se produce para una mercado criminal. Mundialmente esta droga se ha conocido como la mal llamada ‘droga zombie’, que ha sido la responsable de las epidemia de adicciones y muertes en Estados Unidos de Norteamérica y otras partes del mundo. “Sobre la llamada droga zombie no tenemos casos de intoxicación registrados en Bogotá”, dijo la SDS.

Julián Quintero, investigador de la corporación Acción Técnica Social y del programa 'Échele Cabeza', habló sobre el fentanilo en Colombia. Foto: Archivo particular

No obstante, la entidad dijo que entre el 2019 y agosto de 2023 hay registro de 34 casos de consumo de fentanilo legal usado sin prescripción médica, ocho de estos registrados en 2023 pero ninguno con consecuencias fatales para los consumidores.

El experto Julián Quintero, del programa ‘Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza’, dijo que el consumo de fentalino como droga contra el dolor es conocido así como las intoxicaciones por consumo en ampolletas. Desde 2012 hay registro de esto.



Aclaró que no hay evidencia de la intoxicación en Bogotá generados por los análogos sintéticos de fentanilo que son los que han venido generando muertes en el exterior. “Es un error grave indicar o sugerir que el medicamento en ampolletas de fentanilo es ilegal. Tampoco es el mismo que ha generado muertes en Estados Unidos. Se está generando pánico y no hay que dejarse llevar por la ola sensacionalista. El que se consume hasta ahora en Colombia es de fabricación legal”, agregó.

