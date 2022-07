La Secretaría de Salud de Bogotá anunció que a la fecha no hay disponibilidad de vacunas de Sinovac contra el covid-19 en los puntos de inmunización habilitados en la ciudad.



De acuerdo con la Administración distrital, los biológicos fueron solicitados al Ministerio de Salud desde el pasado 17 de junio, pero aún no llegan.



Las vacunas de Sinovac se aplican principalmente a niños y niñas entre 3 y 11 años, así como a otras edades que requieran la inmunización o dosis de refuerzo.



"Se hace un llamado a las personas que requieran esta vacuna a que mantengan la calma. En cuanto sean recibidas nuevas dosis, se informará a la ciudadanía. Por el momento, la ciudad seguirá vacunando con dosis de las casas farmacéuticas Pfizer, Jannsen y Moderna", señaló la entidad.

Puntos de vacunación hoy

Los puntos habilitados para este martes 12 de julio son:



8:00 a.m. a 5:00 p.m.



- Biblioteca El Tintal

- Centro comercial Santafé

- Centro de excelencia 94

- Centro comercial Portal 80

- Centro comercial Hayuelos

- Centro comercial Bulevar Niza

- Centro Mayor centro comercial

- Centro comercial Dorado Plaza

- Centro comercial Cafam Floresta

- Parque la Colina centro comercial

- Centro comercial Nuestro Bogotá

- Centro comercial Gran Plaza Ensueño Bosa

- Centro comercial Titán Plaza (desde las 9 a.m.)



8:00 a.m. a 4:00 p.m.



- SuperCADE Bosa

- SuperCADE Américas

- SuperCADE Engativá

- Centro comercial Paseo Villa del Río

- Centro comercial Hacienda Santa Bárbara

- Centro comercial Plaza de las Américas

- Centro comercial El Ensueño

- Centro comercial Galerías

- Centro comercial El Edén

- Cristhus Sinergia (Autopista norte # 103 - 13)

