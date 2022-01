Cientos de motociclistas se han estacionado en las principales vías de la ciudad para oponerse a la supuesta medida de pico y placa que la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad estarían pensando imponer a la circulación de motos en la ciudad.



Sin embargo, el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, ha dicho en rueda de prensa que no se tiene contemplado ni se ha estudiado la posibilidad de aplicar esta nueva medida restrictiva. Pese a ello, el grupo de motociclistas manifestantes exigen que se haga un compromiso y una promesa de que en efecto la restricción no será una opción.

Así las cosas, la Secretaría de Movilidad también mediante una publicación en Twitter que "a la fecha NO hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción de Pico y Placa para motocicletas en Bogotá".



Sin embargo, la comunicación sí dejó en evidencia que la institución, por el momento, está monitoreando las condiciones de tráfico en Bogotá a través de variables como: el crecimiento del parque automotor, la velocidad y volúmenes vehiculares en los corredores de la ciudad y el uso del sistema de transporte.

🔴Aclaramos que a la fecha NO hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción de Pico y Placa para motocicletas en Bogotá. pic.twitter.com/iLA5ciWJKh — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 17, 2022

¿Qué dicen los motociclistas?

Miguel Forero, líder de SOS Motociclista, dijo que "le dijimos a la alcaldesa que íbamos a ir hasta la alcaldía y no nos atendió", el líder afirmó que lo único que quieren de la administración es que les asegure que no habrá pico y placa para las motos.



Forero se refirió a la jornada de bloqueo que organizaron frente al aeropuerto internacional El Dorado, ayer 18 de enero "decidimos desbloquear porque la gente no tiene la culpa de lo que está pasando, pero si estamos aquí porque mucha de esta gente trabaja con su moto y queremos que la alcaldesa nos diga que en su administración no habrá medida restrictiva para motos".



De la misma forma, el líder de motociclistas señaló que "ponemos como hora cero para una gran marcha motera la otra semana, estamos a la espera de un comunicado oficial por parte de la alcaldía para quedar conformes con la respuesta".



Por otro lado, Andrés Mendoza, líder motero, también dijo que "no estamos de acuerdo con la medida. Trabajamos desde hace meses en mesas sectoriales y en constante comunicación con las autoridades para velar por los motociclistas (que resultan) más afectados”. Según este líder, esta medida afectaría a quienes tienen una moto como opción de trabajo y para movilizarse de forma más ágil por la ciudad ahora que hay restricción extendida para los carros

¿Qué desató la molestia de los motociclistas?

En días pasados, la alcaldesa Claudia López, en entrevista con Blu Radio, se refirió a los motociclistas y a esta forma de movilidad en Bogotá.



“Las motos no tienen pico y placa y no tienen peaje. Que no paguen peaje no depende de mí, sino del Gobierno Nacional. Una cosa que deberíamos estudiar es que todos los modos de movilidad que contaminan paguen algo, posiblemente mucho menos que un carro, pero tienen que pagar algo”, dijo López ante la pregunta de Néstor Morales por los impuestos y cargas que no tienen los motociclistas en comparación con los conductores de carros.



López, además, aseguró que en medio de la implementación del Pico y Placa extendido, analizarían los impactos para seguir haciendo ajustes.



“Si lo que se empieza es, no a disparar el carro compartido, sino la venta de motos, tenemos que pensar en ponerles costos mayores a las motos. No compre un carro ni una moto. O comparte su carro o pague pico y placa solidario”, expresó López.

La caravana de moteros arrancó en la biblioteca Virgilio Barco. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La situación de las motos de Bogotá en cifras

De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de la administración, el 50 por ciento de los viajes en moto que se realizan en la ciudad en un día son hechos por las personas de estrato 2, mientras que el 31 por ciento corresponde a el estrato 3. El 13 por ciento, los de estrato uno y los estratos 4, 5 y 6 suman el 6 por ciento de los viajes.



Ahora bien, los viajes en moto son:



- El 5 por ciento de los viajes del estrato 1.

- El 6 por ciento de los viajes del estrato 2.

- El 4 por ciento de los viajes del estrato 3.

- El 2 por ciento de los viajes del estrato 4.

- El 1 por ciento de los viajes de los estratos 5 y 6.



Cuando se revisan los datos por el lado del motivo del uso de la motocicleta, el Observatorio reporta que:



- Volver a casa es el motivo más frecuente entre los usuarios de moto con un registro de 42 por ciento.

- Trabajar suma 32 por ciento.

- Estudiar corresponde al 7 por ciento.

- Usar la moto para buscar, llevar o recoger a alguien es el 4 por ciento , mientras que, hacer tramites también registra otro 4 por ciento.



Finalmente, se evidenció que, a la fecha, Bogotá cuenta con un parque automotor de 2'491.323 vehículos, de los cuales, 477.927 corresponden a motocicletas.