Aún no estaría todo dicho sobre el trámite del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá. Una teoría al res pecto se abrió paso en esta semana en un sector de la corporación distrital e indica que los términos para debatir la iniciativa no se habrían cumplido aún y que el debate podría continuar.

(Alcaldesa: ‘Analizaremos qué alternativas jurídicas nos quedan para el POT’)



Los autores de esta idea son los concejales Lucía Bastidas (Alianza Verde), Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y quien renunció para aspirar a una curul en el Congreso, y Andrés Forero (Centro Democrático).



Esta opción la había planteado en este diario el exsecretario de Gobierno, Miguel Uribe, quien dijo que el tiempo que le tomó al Concejo dirimir todos los impedimentos y recusaciones -la presidenta de la corporación calculó 133 acciones que impidieron la discusión del articulado- no debe contarse dentro del plazo que establece la ley para que pronunciarse sobre el POT.



Precisamente, los concejales firmaron una carta que enviaron a la presidenta saliente del cabildo distrital, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), y al actual presidente de la Comisión del Plan, Celio Nieves (Polo Democrático), en la que señala: “…entendiendo que el término de los noventa (90) días en que estaba enmarcada la actuación administrativa, no fueron suspendidos con ocasión a las ciento trece (133) recusaciones que se dieron, de manera respetuosa, solicitamos se compute el término establecido por la Ley de noventa (90) días, junto con las suspensiones que se debieron ocasionar, y así se continúe con la discusión del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, entendiendo que el término fijado en la ley no ha completado su curso”.



En consecuencia piden no enviar el expediente del proyecto de acuerdo 413 de 2021 a la Administración Distrital “por cuanto que no ha cumplido el plazo previsto en la Ley 388 de 1997 y en consecuencia, el Concejo Distrital conserva la competencia para discutir y decidir sobre el proyecto”.



El proyecto de POT fue radicado el 10 de septiembre al Concejo, que tenía 90 días calendario para pronunciarse sobre el mismo, ya fuera aprobándolo o negándolo. Pero este plazo se cumplió el pasado 8 de diciembre y la iniciativa de la alcaldesa Claudia López no fue discutida.



(Estas son las consecuencias de un POT aprobado por decreto)

Ante esto, la ley faculta a la mandataria para que lo expida por decreto, aunque no da ningún término. Y si bien la mandataria puede optar por volver a presentar su propuesta de Plan de Ordenamiento el año entrante, ella ya mostró su interés por decretarlo, incluyendo las sugerencias de las comunidades, gremios y concejales, aunque dijo que no había tomado una decisión y que iba a estudiar las alternativas jurídicas.



ELTIEMPO.COM pudo confirmar que la intención de la Administración es, precisamente, expedir el POT por decreto y, en efecto, incluir los temas acordados con dos de los ponentes del proyecto de acuerdo (Germán García y Pedro Julián López).



Sin embargo, aparece la teoría de que como el Concejo de la ciudad no pudo discutir el POT por dedicarse a resolver el cúmulo de recusaciones e impedimentos (la mayoría de ellos generados por tres tutelas), interpuestos especialmente desde el 10 de noviembre, con lo que se suspende el plazo de los 90 días.



“Si se suspenden los términos significa que tendríamos tiempo para poderlo hacer (el debate del POT), se podrían convocar sesiones del Plan”, le dijo Bastidas a este diario.

(Los escenarios que le quedan a Claudia López para sacar el POT)



Por su parte, Carolina Arbeláez dice que le están pidiendo a la Comisión del Plan y a la junta de voceros del Concejo que “reagende el debate y continuemos con los trámites de recusaciones, las cuales suspenden los términos de las actuaciones administrativas”.



Agrega que por cuenta de las recusaciones e impedimentos –estima que a la fecha van más de 170- fue saboteado el debate en el Concejo, que apenas pudo darle 5 días de discusión al POT, por lo cual indica que la corporación distrital aún tiene 85 días de los 90 que da la ley.



Sin embargo, la presidenta saliente del cabildo distrital considera que ya conocía dicha teoría pero que “la ley le da unos tiempos perentorios a los POT” y en esos 90 días el Concejo “debe pronunciarse”.



De igual forma, una alta fuente de la Alcaldía Mayor le dijo a este diario que el reglamento del Concejo, que adoptó los trámites de impedimentos y recusaciones con base en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca) “no puede modificar los términos dados por una ley de la República que son de orden público”, como lo es la ley 810 de 2003 y que en su artículo 12 indica que “los concejos municipales y distritales podrán revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde”.



Lo que sí es claro es que el debate en torno a los términos del trámite del POT en el Concejo de la ciudad y si entonces la alcaldesa puede o no expedir el Plan por decreto se ha vuelto un tema jurídico y seguramente de un lado y de otro enfilan sus argumentos para defender sus interpretaciones en el caso de que la discusión llegue a tribunales administrativos.

GUILLERMO RIENOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24