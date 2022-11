El Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había sancionado a Bogotá por un supuesto daño antijurídico. La persona que colocó la demanda no se le reconocieron sus derechos como supuesto propietario de un predio en los alrededores del humedal Jaboque los cuales hacen parte de la protección ambiental de esta zona.

La decisión tomada por el Consejo de Estado no confirmo la sanción económica de más de 64 mil millones de pesos. Esta penalidad se le había impuesto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



La decisión inicial de la Alta corte indicaban que las autoridades distritales estaban obligadas a adquirir el predio por compraventa, y al no haberlo comprado debían cumplir con la indemnización al demandante. Sin embargo se conoció que el Consejo de Estado había ordenado al Distrito a adquirir por compraventa estos terrenos.



Con la información anterior, Bogotá como ente territorial, mencionó que el área en disputa hace parte de la hacienda La Florida, que es de su propiedad. Por ello decidió no adquirir La Providencia mediante compraventa.



Primero que todo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reparar a la víctima ya que el daño no estaba en la hacienda La Florida.

La decisión fue apelada por el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Procuraduría. Uno de los argumentos des las autoridades es que "no estaba probada la existencia del predio La Providencia y que a la fecha el terreno de la hacienda La Florida estaba acreditada como propiedad del Distrito.



Por ello al revocar la condena que impuso el Tribunal, el Consejo de Estado estableció que el actor no tenía legitimidad en la causa, y que las escrituras con las que pretendía demostrar que era su propiedad estaban llenas de nulidad.



el Tribunal Superior de Bogotá declaró nulas las escrituras mediante las cuales el actor había acreditado la propiedad sobre el predio La Providencia. Además había compulsado copias a la Fiscalía para que investigara lo pertinente, esto fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.



Como no se reconoció la existencia del derecho de dominio de este terreno, no tiene legitimidad esta causa.