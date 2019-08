No está funcionando TransMicable por fallas en suministro eléctrico

Según un reporte del Sistema TransMiCable por problemas en el suministro interno de energía eléctrica en el Tunal, el inicio de la operación el día de hoy no ha iniciado . Es decir, nada tiene que ver Enel-Codensa con la situación.



De acuerdo con los técnicos no se tiene hora de inicio establecida. A la hora no se permite el ingreso a Usuarios, se les informa la ruta Alimentadoras.



TransMilenio precisó la falla eléctrica interna es en el equipo de tensión en el cable de ciudad Bolívar y que por eso desde temprano reforzó como medida de contingencia las rutas alimentadoras del sector.



Desde la hora de inicio de la operación, a través del personal en vía y los anfitriones en las estaciones, se les informó a los usuarios dicha novedad.

Esta mañana los ciudadanos se encontraron con este aviso. Foto: Pablo Arango.

TransMicable beneficia a más de 700.000 habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Comenzó a operar a finales del 2018 y se presentó como un modelo de movilidad y desarrollo urbano que mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos del sector.

Antes de la inauguración de TransMiCable, los habitantes del sector se movilizaban desde El Tunal hasta Mirador del Paraíso en una hora durante las horas pico del día, aproximadamente. Con el inicio de operación de TransMiCable se disminuyeron los tiempos de desplazamiento a solo 13 minutos.

REDACCIÓN BOGOTÁ